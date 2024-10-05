謝榮鍵總成績第7名結束今季英國GT賽

香港車手謝榮鍵（Kevin）終完成今年的英國GT錦標賽賽季，經歷成績高低起伏的一季，他與德國藉隊友Maximilian Goetz來到Brand Hatch賽道舉行的閉幕戰，不幸在開賽第一圈便因為發生意外而需要退賽。他駕駛著由Contempo Concept所贊助的18號平治-AMG GT3戰車，在排位賽發揮理想，獲得第2排起步的有利位置，惟謝榮鍵在甫開賽後的第一圈便與其他賽車發生碰撞，其戰車失控衝出彎道外的沙池上，未能完成本賽季的最後一站賽事。

對他來說，2024年是一個充滿挑戰的賽季。他在去年僅以一分之差失落Silver-Am組別錦標，今年更進取地提升自己參加Pro-Am組別的賽事。Kevin與隊友於季初開局遲緩，亦屢遭不幸，直到第4站才成功走上前列取得較多的分數。這對組合去到季中第5站的斯帕賽站才迎來今季的首場勝利，及後，他們亦在Snetterton賽站的第7回合比賽取得第二場分站冠軍。

他在煞科戰後表示：「這次比賽很不幸。我們本在排位賽上發揮的很好，隊友Max和我都各自造出第3快的時間，綜合我們的時間後取得第4位起步。我們希望可爭取好成績登上頒獎台。但是結果就像上一站，我們在第一個彎道上發生碰撞，令我們陷進入沙池裹。雖然戰車沒有受到什麼損毀，但已經失去爭勝的機會。非常不幸，我們今年的賽季只能就此完結。」

總體而言，謝榮鍵越洋挑戰頂級GT賽事的結果亦可說是成功的，他知道自己能有力保持狀態並挑戰勝利。今季比賽上，Kevin與隊友Maximilian Goetz一同取得車手榜第7名的成績，而他們所屬的2 Seas Motorsport車隊亦在車隊榜上獲得了第3名。謝榮鍵將會放眼尋求繼續進步的軌跡，並以本季所獲得的寶貴經驗為基礎：「今年賽季我們擁有很強的車隊，戰車，以及實力很好的車手陣容，可是我們卻未能完成賽前的部署，以及欠缺了一點運氣。今年對我們而言是很好去學習的一年，我們定會將今年所學到的經驗帶到下一個賽季上，希望明年賽季可以更好。」有關於接下來的參賽計劃，將會於不久後另行公佈。