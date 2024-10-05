英超早場　利物浦托弗破宮搶半W

英超早場，水晶宮主場迎戰「1哥」利物浦。水晶宮今季聯賽仲未「開齋」，上場對愛華頓嘅下游搶分戰仲輸埋，士氣跌落谷底，相反「紅軍」周中歐聯輕取博洛尼亞，各項賽事5連勝，今場對住弱勢嘅水晶宮，贏面壓一，而且佢哋近5場聯賽4次半場領先，表現進取，半場客勝屬信心之選。（Now 621、631及611周六晚7時30分直播）

利物浦經過6輪聯賽後升上榜首，攻防表現對辦，入12球僅失2球，聯賽、歐聯、英聯盃3線作戰仍然游刃有餘，佢哋今季除咗對諾定咸森林嗰場，喺大好形勢下被對方偷雞輸0比1之外，其餘各場都順利贏波，季初3連勝後，近期又錄得5連勝。不過新帥施洛頭腦好清醒，認為近期好成績只因仲未踢過硬仗，水晶宮只係排聯賽下游，相信「紅軍」贏波冇難度。

除咗近況弗爆，利物浦現時仲場場「夫添」，只有費達歷高基艾沙疑似受傷，同埋哈維艾利洛一個長期傷兵，「紅軍」5大射手穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯、迪亞高祖達同加普都可以輪流上陣，水晶宮防線好難頂得住。

水晶宮上場1比2輸畀護級對手愛華頓，開季至今3和3負未嘗一勝，雖然佢哋係榜下游失球最少一隊，6場聯賽失9球，但最大問題係進攻啞火，6場聯賽僅入5球，因此成績難有改善，睇嚟米高奧利斯今夏離隊對佢哋影響好大，令攻力大減，對住強勢嘅利物浦，相信上半場已經失陷。

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