車壇傳奇卡維迪殊封爵大談未來：唔再踩環法

英國單車傳奇卡維迪殊（Mark Cavendish）日前在溫莎堡接受封爵，這位39歲車壇名將今屆環法刷新了車壇紀錄，然而談到生涯未來時雖沒有確認任何退役計劃，但他重申肯定不會再參加環法大賽。

卡維迪殊携同愛妻出席封爵儀式，正式由「殊哥」變做「Sir」，他於今夏的環法單車賽第五站贏得生涯第35場勝利，並超越了70年代名將比利時的Eddy Merckx，成為史上贏得最多環法分站冠軍的車手；當時，完成了他生涯第15個環法後已表示不會再參賽，至今未再有參加任何比賽。

「卡Sir」封爵後談到自己的未來職業生涯，他表示:「今年我還有比賽，我仍跟車隊一起訓練，能夠當上車隊指揮感覺很好。」卡維迪殊於2020賽季結束時首次暗示退役，去年他經歷了車禍後，並與車隊簽下合約，推遲了退休計劃，而合約至今季結束。

「我已說過不會再參加環法賽，這是眾所周知的事，我不會再參加。」不過，卡維迪殊沒有再透露自己的退役計劃，這位被譽為史上最偉大單車運動員之一的英國車手，自2005年以來贏得165場比賽，包括2011年公路世錦賽冠軍及2016年里約奧運會的全能銀牌；他自2007年首度參加環法，2016年已累積33個分站冠軍，但經歷過炒車、被淘汰等挫折，至2021年才再贏得環法分站冠軍至生涯第34勝。

對於被封爵他感到興奮又緊張：「實在太緊張，很自豪能為國家付出，很慶幸可以做自己喜歡的事這麼多年，並看到其他人受到啟發。」他續稱:「我只是一個來自一個小島的小伙子，現能成為車隊的指揮官，真是發夢都沒有想過。」