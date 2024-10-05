港超聯　冠忠南區主場迎戰均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）在香港仔運動場舉行1場「南北大戰」，冠忠南區主場與均業北區正面交鋒。南區派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯、佐佐木周及黎格爾組成中場鐵三角，支援基哥利和李小恆攻堅，新加盟的黃浩然先列後備；北區方面，龐焯熙把守大門，肯迪及何振廷負責控制中場，黃偉國擔正爭取入球。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

8 李嘉耀

9 基哥利

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

15 黎格爾

16 翟廷峯

17 李小恆

均業北區正選：

1 龐焯熙 ［GK］

2 波比

3 基拿美

7 舒拉普

8 肯迪 ［C］

9 羅港威

14 何振廷

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

73 黃偉國

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

7 史提芬彭利拿

18 艾華

19 趙聡悟

20 游卓峰

21 黃浩然

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

均業北區後備：

16 張桂華 ［GK］

5 費利皮爾

6 葉卓文

10 羅曉聰

11 古杜拉

12 吳栢希

13 朱偉鈞

18 戴子軒

20 黃宇希

27 黃靖然

28 班哲文

82 凌柏賢

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）下午假香港仔運動場上演「南北大戰」，由冠忠南區主場迎戰均業北區。主隊捱過「魔鬼賽程」後，面對頭4場共失13球的北區，必定全力搶攻，力爭聯賽首勝。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區頭4輪聯賽，先後面對理文、傑志、大埔及東方上季的「頭4」頭隊，錄得兩和取得兩分，如今「魔鬼賽程」捱過了，加上部分傷兵復出，主教練楊正光表示是役面對北區，會嘗試踢得更加進取：「今場我哋要做好啲傳中，好彩積遜同艾華應該可以候命，令進攻多啲變化，但北區幾位外援能力唔錯，一定畀到威脅球隊，所以大家壓上去之餘，要小心被人打反擊。」陣容方面，上場對東方領紅的亞哥斯達停賽，趙聡悟可望正選披甲。

連續兩季以借將身份效力南區的趙聡悟（Sohgo），形容球隊踢法未有太大轉變，適應不成問題，又期待與基哥利合作爭取入球：「基哥利好大隻，可以搵佢做支點，製造攻勢，只要同其他中前場球員配合到，應該畀到壓力對手。」

另一邊廂，均業北區剛以3球不敵大埔後，錄得3連敗，主教練鮑家耀承認有一定壓力，希望陣中球員盡快改善表現：「整體冇話特別唔滿意，除咗對東方嗰場，自己犯咗一啲低級錯誤而導致失球，希望嚟緊嘅比賽，唔好再犯類似嘅錯。」南區今季同樣未開齋，但「鮑Sir」卻指對手實力不容忽視，目標至少取得1分：「對方頭四場都係對強隊，表現都唔差，所以要小心應付，特別要留意基哥利同佐佐木周。」值得一提，新加盟的班哲文和黃靖然今場可以候命。