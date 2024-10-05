港超聯 冠忠南區主場迎戰均業北區
2024年10月05日 14:02
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）在香港仔運動場舉行1場「南北大戰」，冠忠南區主場與均業北區正面交鋒。南區派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯、佐佐木周及黎格爾組成中場鐵三角，支援基哥利和李小恆攻堅，新加盟的黃浩然先列後備；北區方面，龐焯熙把守大門，肯迪及何振廷負責控制中場，黃偉國擔正爭取入球。
冠忠南區正選：
1 伍瑋謙 ［GK］
2 陳潤潼
4 川瀨浩太
6 基斯
8 李嘉耀
9 基哥利
11 佐佐木周 ［C］
14 宋柱浩
15 黎格爾
16 翟廷峯
17 李小恆
均業北區正選：
1 龐焯熙 ［GK］
2 波比
3 基拿美
7 舒拉普
8 肯迪 ［C］
9 羅港威
14 何振廷
22 劉君正
23 韋健豪
29 簡嘉亨
73 黃偉國
冠忠南區後備：
13 陳嘉昊 ［GK］
31 顏翱天 ［GK］
7 史提芬彭利拿
18 艾華
19 趙聡悟
20 游卓峰
21 黃浩然
23 容昊
26 陳凱柏
27 莊晉
28 張國鋒
90 積遜
均業北區後備：
16 張桂華 ［GK］
5 費利皮爾
6 葉卓文
10 羅曉聰
11 古杜拉
12 吳栢希
13 朱偉鈞
18 戴子軒
20 黃宇希
27 黃靖然
28 班哲文
82 凌柏賢
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）下午假香港仔運動場上演「南北大戰」，由冠忠南區主場迎戰均業北區。主隊捱過「魔鬼賽程」後，面對頭4場共失13球的北區，必定全力搶攻，力爭聯賽首勝。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
南區頭4輪聯賽，先後面對理文、傑志、大埔及東方上季的「頭4」頭隊，錄得兩和取得兩分，如今「魔鬼賽程」捱過了，加上部分傷兵復出，主教練楊正光表示是役面對北區，會嘗試踢得更加進取：「今場我哋要做好啲傳中，好彩積遜同艾華應該可以候命，令進攻多啲變化，但北區幾位外援能力唔錯，一定畀到威脅球隊，所以大家壓上去之餘，要小心被人打反擊。」陣容方面，上場對東方領紅的亞哥斯達停賽，趙聡悟可望正選披甲。
連續兩季以借將身份效力南區的趙聡悟（Sohgo），形容球隊踢法未有太大轉變，適應不成問題，又期待與基哥利合作爭取入球：「基哥利好大隻，可以搵佢做支點，製造攻勢，只要同其他中前場球員配合到，應該畀到壓力對手。」
另一邊廂，均業北區剛以3球不敵大埔後，錄得3連敗，主教練鮑家耀承認有一定壓力，希望陣中球員盡快改善表現：「整體冇話特別唔滿意，除咗對東方嗰場，自己犯咗一啲低級錯誤而導致失球，希望嚟緊嘅比賽，唔好再犯類似嘅錯。」南區今季同樣未開齋，但「鮑Sir」卻指對手實力不容忽視，目標至少取得1分：「對方頭四場都係對強隊，表現都唔差，所以要小心應付，特別要留意基哥利同佐佐木周。」值得一提，新加盟的班哲文和黃靖然今場可以候命。