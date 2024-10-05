港超聯　冠忠南區主場迎戰均業北區

2024年10月05日 14:02
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）在香港仔運動場舉行1場「南北大戰」，冠忠南區主場與均業北區正面交鋒。南區派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯、佐佐木周及黎格爾組成中場鐵三角，支援基哥利和李小恆攻堅，新加盟的黃浩然先列後備；北區方面，龐焯熙把守大門，肯迪及何振廷負責控制中場，黃偉國擔正爭取入球。
    冠忠南區正選：
    1 伍瑋謙 ［GK］
    2 陳潤潼
    4 川瀨浩太
    6 基斯
    8 李嘉耀
    9 基哥利
    11 佐佐木周 ［C］
    14 宋柱浩
    15 黎格爾
    16 翟廷峯
    17 李小恆
    均業北區正選：
    1 龐焯熙 ［GK］
    2 波比
    3 基拿美
    7 舒拉普
    8 肯迪 ［C］
    9 羅港威
    14 何振廷
    22 劉君正
    23 韋健豪
    29 簡嘉亨
    73 黃偉國
    冠忠南區後備：
    13 陳嘉昊 ［GK］
    31 顏翱天 ［GK］
    7 史提芬彭利拿
    18 艾華
    19 趙聡悟
    20 游卓峰
    21 黃浩然
    23 容昊
    26 陳凱柏
    27 莊晉
    28 張國鋒
    90 積遜
    均業北區後備：
    16 張桂華 ［GK］
    5 費利皮爾
    6 葉卓文
    10 羅曉聰
    11 古杜拉
    12 吳栢希
    13 朱偉鈞
    18 戴子軒
    20 黃宇希
    27 黃靖然
    28 班哲文
    82 凌柏賢
    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）下午假香港仔運動場上演「南北大戰」，由冠忠南區主場迎戰均業北區。主隊捱過「魔鬼賽程」後，面對頭4場共失13球的北區，必定全力搶攻，力爭聯賽首勝。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
    南區頭4輪聯賽，先後面對理文、傑志、大埔及東方上季的「頭4」頭隊，錄得兩和取得兩分，如今「魔鬼賽程」捱過了，加上部分傷兵復出，主教練楊正光表示是役面對北區，會嘗試踢得更加進取：「今場我哋要做好啲傳中，好彩積遜同艾華應該可以候命，令進攻多啲變化，但北區幾位外援能力唔錯，一定畀到威脅球隊，所以大家壓上去之餘，要小心被人打反擊。」陣容方面，上場對東方領紅的亞哥斯達停賽，趙聡悟可望正選披甲。
    連續兩季以借將身份效力南區的趙聡悟（Sohgo），形容球隊踢法未有太大轉變，適應不成問題，又期待與基哥利合作爭取入球：「基哥利好大隻，可以搵佢做支點，製造攻勢，只要同其他中前場球員配合到，應該畀到壓力對手。」
    另一邊廂，均業北區剛以3球不敵大埔後，錄得3連敗，主教練鮑家耀承認有一定壓力，希望陣中球員盡快改善表現：「整體冇話特別唔滿意，除咗對東方嗰場，自己犯咗一啲低級錯誤而導致失球，希望嚟緊嘅比賽，唔好再犯類似嘅錯。」南區今季同樣未開齋，但「鮑Sir」卻指對手實力不容忽視，目標至少取得1分：「對方頭四場都係對強隊，表現都唔差，所以要小心應付，特別要留意基哥利同佐佐木周。」值得一提，新加盟的班哲文和黃靖然今場可以候命。