港超聯 傑志迎戰港會再大開殺戒
2024年10月05日 17:01
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，連續3場坐鎮旺角大球場的傑志，主場迎戰港會。「藍鳥」今場中堅由慈英夥拍鐘樂安，祖連奴、利亞倫在中場派牌，兩大箭頭迪美路夫和韋頓，齊於前線衝鋒陷陣，相反明加索夫卻未入大軍名單，而巴登卡則先列後備。港會續由費查把關，倒戈的羅素鎮守後防，唐道碧出任防中，里奧、何家智負責攻堅。
傑志正選：
25 泰利 [GK]
2 羅梓駿［C］
3 鐘樂安
6 慈英
9 韋頓
10 馬查度
17 費蘭度
20 利亞倫
24 顏卓彬
27 迪美路夫
30 祖連奴
港會正選：
1 費查 [GK]
4 唐道碧
5 峇夏比
6 李俊諺
9 里奧
10 薩拉沙
11 何家智
22 比提
26 羅素
28 黎皚韜
74 史加利
傑志後備：
1 王振鵬 [GK]
23 石皓心 [GK]
8 鄭展龍
11 林樂勤
14 潘沛軒
18 陳傲軒
21 畢頓
22 巴登卡
31 馬斐
33 楊焯鈞
34 甘智健
港會後備：
27 艾斯亨利 [GK]
2 曾俊軒
7 陳灝
13 加斯特夫
19申在鎬
20 黃琛喆
71 譚浚賢
97林澔希
99 陳浩嘉
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，由連續3場坐鎮旺角大球場的傑志，主場迎戰港會。「藍鳥」對上兩仗火力全開，狂轟14球，一眾攻擊好手腳風大順下，相信港會難以抵擋，今場隨時再大開殺戒。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）
傑志剛以6比1大炒九龍城，連續兩周取得大勝，士氣正盛，當中上場交出1個助攻的林樂勤（Jordan），指自己已大致適應球隊踢法，以及教練的要求，希望今場對港會，能在進攻上貢獻更多：「今場最重要一定係唔好失波，但大家都知我最鍾意進攻，希望進攻可以參與更多，快啲攞到入波。」
另一新兵慈英（Jay），今季兩次上陣皆出任中堅，慣常踢右閘的他指問題不大，自己相當享受，盼之後能爭取更多上陣機會，繼續成長。港會開季未嘗一勝，Jay表示有留意對手比賽，有信心球隊可以全取3分：「自己認識港會好多球員，佢哋今季陣容年輕咗，同埋踢法好體力化。但我哋對上兩場踢得好好，只要大家發揮出自身水準，絕對可以控制大局。」除此之外，Jay又提到其入籍情況：「上個月前已經申請特區護照，未知要等幾耐，希望入境處睇到依篇訪問之後，可以加快進度。」
至於港會上周以0比2不敵九龍城，開季3戰全敗，敬陪末席，今場更要惡鬥近況回勇的「藍鳥」，主教練谷卓斯指對方好手如雲，苦笑道球隊只能盡力一戰：「傑志大把好波之人，尤其明加索夫、馬查度同韋頓，一旦被佢哋搵到空位，絕對要付出代價，不過我哋之前對住理文，踢落唔算太差，希望呢場踢得再好啲，盡力同傑志鍊過！」好消息是陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，早前代表港隊出戰「U20亞洲盃」外圍賽後歸隊，成為及時雨。
陳浩嘉（Yoshi）表示在「U20亞洲盃」外圍賽，曾與卡塔爾及約旦兩支強隊交手，盼接觸更高強度賽事後，以更佳狀態面對「藍鳥」：「我哋喺『U20亞盃外』對過約旦同卡塔爾，屬於節奏比較快嘅球隊，令自己嘅狀態有所提升，希望可以縮窄同傑志嘅差距。」