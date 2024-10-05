港超聯　傑志迎戰港會再大開殺戒

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，連續3場坐鎮旺角大球場的傑志，主場迎戰港會。「藍鳥」今場中堅由慈英夥拍鐘樂安，祖連奴、利亞倫在中場派牌，兩大箭頭迪美路夫和韋頓，齊於前線衝鋒陷陣，相反明加索夫卻未入大軍名單，而巴登卡則先列後備。港會續由費查把關，倒戈的羅素鎮守後防，唐道碧出任防中，里奧、何家智負責攻堅。

傑志正選：

25 泰利 [GK]

2 羅梓駿［C］

3 鐘樂安

6 慈英

9 韋頓

10 馬查度

17 費蘭度

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

港會正選：

1 費查 [GK]

4 唐道碧

5 峇夏比

6 李俊諺

9 里奧

10 薩拉沙

11 何家智

22 比提

26 羅素

28 黎皚韜

74 史加利

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

8 鄭展龍

11 林樂勤

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

22 巴登卡

31 馬斐

33 楊焯鈞

34 甘智健

港會後備：

27 艾斯亨利 [GK]

2 曾俊軒

7 陳灝

13 加斯特夫

19申在鎬

20 黃琛喆

71 譚浚賢

97林澔希

99 陳浩嘉

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，由連續3場坐鎮旺角大球場的傑志，主場迎戰港會。「藍鳥」對上兩仗火力全開，狂轟14球，一眾攻擊好手腳風大順下，相信港會難以抵擋，今場隨時再大開殺戒。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）

傑志剛以6比1大炒九龍城，連續兩周取得大勝，士氣正盛，當中上場交出1個助攻的林樂勤（Jordan），指自己已大致適應球隊踢法，以及教練的要求，希望今場對港會，能在進攻上貢獻更多：「今場最重要一定係唔好失波，但大家都知我最鍾意進攻，希望進攻可以參與更多，快啲攞到入波。」

另一新兵慈英（Jay），今季兩次上陣皆出任中堅，慣常踢右閘的他指問題不大，自己相當享受，盼之後能爭取更多上陣機會，繼續成長。港會開季未嘗一勝，Jay表示有留意對手比賽，有信心球隊可以全取3分：「自己認識港會好多球員，佢哋今季陣容年輕咗，同埋踢法好體力化。但我哋對上兩場踢得好好，只要大家發揮出自身水準，絕對可以控制大局。」除此之外，Jay又提到其入籍情況：「上個月前已經申請特區護照，未知要等幾耐，希望入境處睇到依篇訪問之後，可以加快進度。」

至於港會上周以0比2不敵九龍城，開季3戰全敗，敬陪末席，今場更要惡鬥近況回勇的「藍鳥」，主教練谷卓斯指對方好手如雲，苦笑道球隊只能盡力一戰：「傑志大把好波之人，尤其明加索夫、馬查度同韋頓，一旦被佢哋搵到空位，絕對要付出代價，不過我哋之前對住理文，踢落唔算太差，希望呢場踢得再好啲，盡力同傑志鍊過！」好消息是陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，早前代表港隊出戰「U20亞洲盃」外圍賽後歸隊，成為及時雨。

陳浩嘉（Yoshi）表示在「U20亞洲盃」外圍賽，曾與卡塔爾及約旦兩支強隊交手，盼接觸更高強度賽事後，以更佳狀態面對「藍鳥」：「我哋喺『U20亞盃外』對過約旦同卡塔爾，屬於節奏比較快嘅球隊，令自己嘅狀態有所提升，希望可以縮窄同傑志嘅差距。」