李琪吳委峻大談NBA開季展望　NOW TV直播緊貼賽事

NBA季前熱身賽今日率先開戰，常規賽於10月23日正式展開。本地籃球甲一聯賽現役兩代三分射手李琪和吳委峻，周六（5日）以嘉賓身分出席「Now TV x NBA街場挑戰賽」活動，除與現場球迷互動切磋外，亦各自分享新季展望及心水球隊。

現效力本地甲一聯賽滿貫隊的港隊射手李琪，談及來季NBA形勢表示：「一如以往，西岸競爭會較為激烈，木狼和金塊大機會脫穎而出，不過就看好塞爾特人能夠衞冕，始終保留冠軍班底，有奪冠文化和DNA，依然有機會贏到總冠軍。」

李琪透露最欣賞的球員為安東尼艾華士（Anthony Edwards）：「Edwards在新生代來說是最頂尖的球員，個人技術出色攻守兼備，打法亦有星味，算是繼Michael Jordan和 kobe Bryant之後，讓我想看NBA的原因。而有他坐鎮的木狼，令整個球隊很有活力，雖然最近陣中的大個子唐斯轉會，換來射手（迪雲斯安素）和蘭度，且看他們今季能有怎樣的化學作用。」

Now TV同日宣布，Now TV將播放NBA 2024至25賽季超過300場直播賽事，分別於Now Sports 641台（641台）以廣東話，及NBA TV（642台）以英語播放精選賽事。除直播內容外，球迷亦可於NBA TV收看NBA精華片段、賽事重溫及NBA action等雜誌節目。