港超聯　冠忠南區挫均業北區　聯賽開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）在香港仔運動場舉行1場「南北之戰」，冠忠南區主場與均業北區正面交鋒。最終南區靠基斯和艾華各建一功，以2比0力挫客隊，取得今季首場聯賽勝仗。

南區派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯、佐佐木周及黎格爾組成中場鐵三角，支援基哥利和李小恆攻堅，新加盟的黃浩然先列後備；北區方面，龐焯熙把守大門，肯迪及何振廷負責控制中場，羅港威、舒拉普和黃偉國擔正爭取入球。

開賽僅7分鐘，南區率先發動攻勢，李嘉耀右路傳中，基哥利頭槌攻門被龐焯熙拍出，11分鐘後，黎格爾左路傳中，李小恆射斜。34分鐘，李嘉耀左路推入中間後橫傳，惟陳潤潼禁區頂起腳偏離目標。其後佐佐木周禁區內疑似被韋健豪撞跌，球證到場邊觀看VAR後，判罰12碼，基斯42分鐘操刀射入，並到場邊高舉恩奴的球衣，聲援這名在面對傑志一役受重創的隊友，南區半場領先1比0。

主隊換邊後立即以積遜入替李小恆加強攻力，但北區到54分鐘有機會追成平手，肯迪回傳，何振廷起腳高出，60分鐘，翟廷峯左路傳中，積遜頭槌攻門被龐焯熙接實。66分鐘，黃偉國禁區頂勁射僅柱邊出界，3分鐘後，羅港威左路推大位起腳，被伍瑋謙救出。眼見客隊攻勢浪接浪，南區72分鐘調入艾華，提升反擊速度，6分鐘後，翟廷峯傳中，省中基拿美再中楣彈出。戰至81分鐘，積遜頭槌二傳，艾華門前頂成2比0，其後基哥利禁區內被費利皮爾扯衫後倒地，但球證觀看VAR未有判罰極刑，艾華補時階段亦有半單刀機會，可惜被龐焯熙救出，但無阻南區贏2比0完場，在聯賽開齋。