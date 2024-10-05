港超聯　3場轟18球！傑志請港會吞「4蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，連續3場坐鎮旺角大球場的傑志，主場迎戰港會。「藍鳥」憑利亞倫、顏卓彬各入一球，加上韋頓補時階段梅開二度，最終以4比0擊敗對手，聯賽豪取3連勝，兼狂轟18球，暫時升上榜首。

「藍鳥」今場中堅由顏卓彬夥拍鐘樂安，慈英客串防中，祖連奴、利亞倫墮後派牌，兩大箭頭迪美路夫和韋頓，齊於前線衝鋒陷陣，相反明加索夫卻未入大軍名單，而巴登卡則先列後備。港會續由費查把關，倒戈的羅素鎮守後防，唐道碧出任防中，里奧、何家智負責攻堅。

連續兩場大勝而回的傑志，今場開賽僅6分鐘已先開記錄，利亞倫接應韋頓直線輕鬆射入。傑志之後控制大局，21分鐘祖連奴殺入禁區，推過門將後起腳，但被羅素在白界線前解圍。5分鐘後韋頓逼甩羅素腳下球後傳中，迪美路夫撞射未能射破費查十指關。34分鐘港會差點追平，何家智前場搶到皮球後，單刀卻被泰利神勇擋出。傑志之後接連有祖連奴、利亞倫食詐胡，半場僅領先1球返入更衣室。

易邊後港會收到壞消息，門將費查拉傷大腿需要退下火線，由艾斯亨利入替。65分鐘即再失多球，傑志一次短角球戰術，馬查度斬入禁區，顏卓彬插水式頂入。「藍鳥」未有放軟手腳，補時階段韋頓頭槌連入兩球，最終傑志以4比0擊敗港會。