港超聯　九龍城激鍊標準流浪

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深水埗運動場周日（6日）下午上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，九龍城在主場恭迎標準流浪。流浪正經歷兩連敗，搶分心切，面對上場重返勝軌的主隊，激鬥可期。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上周以2比0擊敗港會，近4場錄2勝1和1負，主教練陳銘剛認為球隊壓力有所減輕，但他強調今場面對流浪仍是「五五波」：「流浪有伊巴謙同神田夢實等主力離隊，一定要啲時間磨合，但佢哋對上嗰場就算輸畀理文，都踢得幾好，而且雷仙奴同劉智樂開季以嚟表現突出，一定要睇緊啲。」值得一提，「剛Sir」稱宋敏圭有傷在身，上陣成疑，其餘球員皆可候命。

至於9月尾加盟九龍城的袁世傑，就盼望在隊中具經驗球員帶領下，不斷進步：「呢隊波無論外援定本地球員，實力都有咁上下，我喺『學曦』（林學曦）身上學到唔少，希望可以繼續進步，為球隊出力。」談到今場對手，「世傑」盼運用其速度，助九龍城創造機會：「流浪傾向將防線推得比較前，希望我可以利用速度策動反擊，幫球隊製造入波。」

流浪上周以1比2被理文反勝，主教練巴貝利認為球員已踢出部署，相信今場表現可以更勝一籌：「上場就算對住理文，班球員都創造到唔少入球機會，表現確係幾好；今場目標係做好防守先，我哋會繼續積極進攻，希望大家提升把握力，盡快贏番場建立信心。」

對於九龍城陣中擁有卡朗等體格強壯的前鋒，後衞李呈強調會嚴陣以待，盡力助球隊搶分：「上季踢緊晉峰嗰陣守過卡朗，畀到我好多麻煩，所以呢場會盡量智取，通過自己身型比較靈活嘅優勢，彌補體格差距，消耗對手體能，幫球隊全取三分！」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 2.余沛康

中場：8.邵昀俊 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：25.許嘉樂 27.卡朗 10.林學曦

標準流浪

門將：30.奧利斯

後衞：12.李呈 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：11.巴拉克 5.林遼太 97.曉高

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然