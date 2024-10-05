中村祐人：三箭狂風掃落「葉」衝冠

磐田山葉於上周末日職1作客以0比2不敵名古屋鯨魚後，令自己繼續處於降班區，距離安全位置亦有3分之差。

如果山葉想避免再次跌落日乙的話，其4人防線就需要改善表現了。事實上，對手經常能夠輕易地突破到他們的身後位置，故此，他們需要盡快改善防守的的組織性。

不過，他們擁有里奧高美斯這位能瞻前顧後的球員坐鎮，護級仍有希望。這名巴西戰將攻守時充滿力量，因此，我認為今仗他將會是球隊攻守轉換時最重要的球員。

廣島三箭上星期六於榜首大戰，主場以2比0勇挫町田澤維亞後，繼續排在榜首位置，並於爭標行列中延續領先優勢。

如今他們攻守能力過人，陣中一眾經驗豐富的球員亦能夠好好控制球賽的節奏。前場進攻方面，他們有幾位可以為球隊的入球數字作出貢獻的球員坐鎮，我認為柏辛斯亞今仗將會為製造出最大的入球威脅。自從這名葡萄牙前鋒於9月加盟後，便成功迅速融入球隊的風格，並成為陣中無可取替的入球來源，更於對澤維亞時為球隊先開紀錄。

我不認為磐田山葉的防守，能夠抵擋得住廣島三箭多元化的進攻，故我預計，廣島三箭今仗將可再下一城，增加球隊的衝冠機會。