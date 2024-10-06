皇馬贏波代價大　卡華積膝頭恐怖扭曲勢收咧

周日(6日)凌晨西甲，皇家馬德里憑兩個精彩世界波，主場2比0擊退維拉利爾，不過就付出極沉重嘅代價。雲尼斯奧斯祖利亞同丹尼爾卡華積先後傷出，其中卡華積完場前解圍恐怖撞傷，右腳膝頭反方向扭曲，佢即場痛哭被擔架抬走。教練安察洛堤指傷勢「非常嚴重」，提早收咧機會極高。

皇馬14分鐘先拔頭籌，費達歷高華維迪30幾碼遠射，省中對手後直飛網仔；皇馬領先後繼續進攻，73分鐘雲尼斯奧斯禁區外被包圍下，突然施展炮彈式勁射掛網，可惜呢位巴西前鋒6分鐘後受傷離場。去到完場前，卡華積喺邊線大腳解圍，但同搶波嘅耶利米賓奴相撞，卡華積膝頭明顯反向扭曲，附近球員都露出驚慌神情，令皇馬勝利蒙上陰影。

安察洛堤賽後表示：「卡華積膝傷睇嚟非常嚴重，更衣室都好悲傷同擔憂，呢啲情況喺頻密賽程下經常發生，佢係球隊最重要球員之一。我同卡華積傾過，佢好難過，但我哋乜都做唔到，要等醫療報告先可以評估。」至於雲尼斯奧斯據報係膊頭受傷，情況唔算太差。

皇馬入球功臣華維迪亦表示：「呢件事好遺憾，戰果已經變得唔重要，卡華積嘅健康最需要關注，我哋只可以等消息。」32歲嘅卡華積係皇馬右閘必然正選，今季12場比賽有11次上陣(10次正選)，佢嘅位置預料會由盧卡斯華斯基斯客串頂上。