意甲狂演入球騷　兩位射手齊「戴帽」

周日(6日)凌晨意甲上演入球騷，阿特蘭大狂勝熱拿亞5比1，國際米蘭以3比2擊敗拖連奴，無獨有偶，呢2支「藍黑兵團」射手列迪古、馬古斯杜林都上演「帽子戲法」，各自入3球，同樣以7球並列神射手榜一哥。

列迪古今夏由熱拿亞轉投阿特蘭大，今仗倒戈毫不留情，上半場24分鐘近門剷入打開紀錄，換邊之後，呢位25歲意大利國腳補射入網成2比0，之後佢傳畀艾達臣荷西勁射入網，拉開紀錄。

熱拿亞兵敗如山倒，仲有後衞禾利亞高喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，列迪古主射入網，1人已創造4個入波，加上迪魯恩射入世界波，為阿特蘭大領先5球，熱拿亞只能靠埃哈托入波破蛋。

另1場，今季有不俗表現嘅拖連奴玩「自爆」，開賽20分鐘，中堅馬利賓飛剷國際米蘭前鋒馬古斯杜林，被球證直接出示紅牌趕出場，國米以眾凌寡，優勢更加明顯，馬古斯杜林2次頭槌破網。

雖然拖連奴由杜雲沙柏達入波追番1球，但換邊之後，馬古斯杜林近門射入成3比1，就算國米比賽末段失1球12碼，都保持勝果至完場，各項賽事3連勝。