艾殊利高爾：維拉狀態火熱無懼紅魔

過去有一段時間，當曼聯來訪時，你總會感到恐懼，但我相信阿士東維拉會對曼聯來到維拉公園球場作賽，感到非常高興。

在過去18個月，圍繞曼聯的是非和傳聞不斷，但隨着最近場外的問題已經明朗化，現在需要場內的領隊和球員協力來創造積極的迴響，可惜今季到目前為止，他們還沒達到這水平。曼聯堂堂一間大球會，上周竟於主場慘敗給熱刺，因而壓力大增。正如我上周提到，那是一場重要的比賽，皆因作客維拉的考驗只會更艱難。紅魔經過6場英超後僅2場，賽前排第13位，但更令人擔憂的是他們今季的入球，竟然與水晶宮和葉士域治一起並列倒數第2，只有修咸頓的入球數字比他們更少。

上周我談到曼聯除了般奴費南迪斯外，還需要穩定的前場三叉戟正選組合，連同上場聯賽已經連續第6場排出不同的人選。無可否認陣中傷病固然會帶來影響，但我認為曼聯還沒有讓球員有足夠機會建立良好默契。正如預期的那樣，季前重金羅致的約舒亞舒克斯需要一些時間來適應英超的比賽節奏，海倫在上周末後備登場，我希望他能在今仗正選上陣。

另一邊廂，阿士東維拉將因在上場聯賽被未嘗一勝的葉士域治逼和而感到失望，事關如他們獲勝將與利物浦並列榜首。不過這對他們來說仍然是一個出色的開季，在所有比賽中只曾不敵同樣狀態火熱的阿仙奴，更在上周中歐聯擊敗巨人拜仁慕尼黑，現在確是一支出色的球隊。正如我所言，曼聯以糟糕的狀態出戰這場比賽，將會促使維拉棒打落水狗，球迷會知道這是一個黃金機會來支持球隊，並希望在國際賽前進一步向紅魔及坦哈格施壓。奧尼屈堅斯、摩根羅渣士及積及藍斯的狀態非常火熱，積及藍斯在其短短的職業生涯中，已在曼聯身上累積5個入球及助攻，可謂紅魔殺手。

兩隊的狀態將是今場關鍵，維拉正在起飛，相反曼聯載浮載沉。紅魔鬼似乎軍心散漫，並且無力回應，因此我預期維拉將在主場獲勝。