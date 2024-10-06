港超聯　九龍城激鍊標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）頭場，九龍城於深水埗運動場主場迎戰標準流浪。九龍城改由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高、邵昀俊和何瀧浩組成中場鐵三角，卡朗、李根好在前線攻堅，新加盟的袁世傑先列後備。流浪方面強陣出擊，6名外援包括門將奧利斯、林遼太、菅沼駿哉、岡本玲仁、雷仙奴，以及上演地標戰的宇野木悠佑齊齊擔正。

九龍城正選：

63 李瀚灝 [GK]

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高

8 邵昀俊

10 林學曦

18 李根好

20 嚴啟倬

21 曾錦濤 [C]

23 何瀧浩

27 卡朗

標準流浪正選：

30 奧力斯 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

12 李呈

13 菅沼駿哉

36 岡本玲仁

37 張廣然

46 宇野木悠佑

77 雷仙奴

九龍城後備：

19 陸平中 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

6 鄭進泓

7 艾里安

11 袁世傑

24 曾家進

25 許嘉樂

26 馬阡皓

30 尼天奴

33 域陀

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

99 陳冠燊 [GK]

9 黃韜霖

14 馬榕生

17 龍梓軒

19 姚浩明

21 張青雲

23 林堂真

25 梁凱俊

32 李泳豪

59 周以軒

93 嚴顥崑

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深水埗運動場周日（6日）下午上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，九龍城在主場恭迎標準流浪。流浪正經歷兩連敗，搶分心切，面對上場重返勝軌的主隊，激鬥可期。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上周以2比0擊敗港會，近4場錄2勝1和1負，主教練陳銘剛認為球隊壓力有所減輕，但他強調今場面對流浪仍是「五五波」：「流浪有伊巴謙同神田夢實等主力離隊，一定要啲時間磨合，但佢哋對上嗰場就算輸畀理文，都踢得幾好，而且雷仙奴同劉智樂開季以嚟表現突出，一定要睇緊啲。」值得一提，「剛Sir」稱成珉圭（前譯宋敏圭）有傷在身，上陣成疑，其餘球員皆可候命。

至於9月尾加盟九龍城的袁世傑，就盼望在隊中具經驗球員帶領下，不斷進步：「呢隊波無論外援定本地球員，實力都有咁上下，我喺『學曦』（林學曦）身上學到唔少，希望可以繼續進步，為球隊出力。」談到今場對手，「世傑」盼運用其速度，助九龍城創造機會：「流浪傾向將防線推得比較前，希望我可以利用速度策動反擊，幫球隊製造入波。」

流浪上周以1比2被理文反勝，主教練巴貝利認為球員已踢出部署，相信今場表現可以更勝一籌：「上場就算對住理文，班球員都創造到唔少入球機會，表現確係幾好；今場目標係做好防守先，我哋會繼續積極進攻，希望大家提升把握力，盡快贏番場建立信心。」

對於九龍城陣中擁有卡朗等體格強壯的前鋒，後衞李呈強調會嚴陣以待，盡力助球隊搶分：「上季踢緊晉峰嗰陣守過卡朗，畀到我好多麻煩，所以呢場會盡量智取，通過自己身型比較靈活嘅優勢，彌補體格差距，消耗對手體能，幫球隊全取三分！」