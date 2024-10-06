港超聯 九龍城激鍊標準流浪
2024年10月06日 14:00
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港超聯：九龍城 vs 標準流浪
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）頭場，九龍城於深水埗運動場主場迎戰標準流浪。九龍城改由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高、邵昀俊和何瀧浩組成中場鐵三角，卡朗、李根好在前線攻堅，新加盟的袁世傑先列後備。流浪方面強陣出擊，6名外援包括門將奧利斯、林遼太、菅沼駿哉、岡本玲仁、雷仙奴，以及上演地標戰的宇野木悠佑齊齊擔正。
九龍城正選：
63 李瀚灝 [GK]
2 余沛康
3 韋利安
5 迪高
8 邵昀俊
10 林學曦
18 李根好
20 嚴啟倬
21 曾錦濤 [C]
23 何瀧浩
27 卡朗
標準流浪正選：
30 奧力斯 [GK]
4 梁煒烽
5 林遼太
7 劉智樂 [C]
11 巴拉克
12 李呈
13 菅沼駿哉
36 岡本玲仁
37 張廣然
46 宇野木悠佑
77 雷仙奴
九龍城後備：
19 陸平中 [GK]
88 袁皓俊 [GK]
6 鄭進泓
7 艾里安
11 袁世傑
24 曾家進
25 許嘉樂
26 馬阡皓
30 尼天奴
33 域陀
37 徐竟柔
77 歐陽浩銘
標準流浪後備：
1 盧兆崎 [GK]
99 陳冠燊 [GK]
9 黃韜霖
14 馬榕生
17 龍梓軒
19 姚浩明
21 張青雲
23 林堂真
25 梁凱俊
32 李泳豪
59 周以軒
93 嚴顥崑
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深水埗運動場周日（6日）下午上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，九龍城在主場恭迎標準流浪。流浪正經歷兩連敗，搶分心切，面對上場重返勝軌的主隊，激鬥可期。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
九龍城上周以2比0擊敗港會，近4場錄2勝1和1負，主教練陳銘剛認為球隊壓力有所減輕，但他強調今場面對流浪仍是「五五波」：「流浪有伊巴謙同神田夢實等主力離隊，一定要啲時間磨合，但佢哋對上嗰場就算輸畀理文，都踢得幾好，而且雷仙奴同劉智樂開季以嚟表現突出，一定要睇緊啲。」值得一提，「剛Sir」稱成珉圭（前譯宋敏圭）有傷在身，上陣成疑，其餘球員皆可候命。
至於9月尾加盟九龍城的袁世傑，就盼望在隊中具經驗球員帶領下，不斷進步：「呢隊波無論外援定本地球員，實力都有咁上下，我喺『學曦』（林學曦）身上學到唔少，希望可以繼續進步，為球隊出力。」談到今場對手，「世傑」盼運用其速度，助九龍城創造機會：「流浪傾向將防線推得比較前，希望我可以利用速度策動反擊，幫球隊製造入波。」
流浪上周以1比2被理文反勝，主教練巴貝利認為球員已踢出部署，相信今場表現可以更勝一籌：「上場就算對住理文，班球員都創造到唔少入球機會，表現確係幾好；今場目標係做好防守先，我哋會繼續積極進攻，希望大家提升把握力，盡快贏番場建立信心。」
對於九龍城陣中擁有卡朗等體格強壯的前鋒，後衞李呈強調會嚴陣以待，盡力助球隊搶分：「上季踢緊晉峰嗰陣守過卡朗，畀到我好多麻煩，所以呢場會盡量智取，通過自己身型比較靈活嘅優勢，彌補體格差距，消耗對手體能，幫球隊全取三分！」