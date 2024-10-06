作客維拉盡情鬥攻　曼聯保帥大無畏

英超重頭戲，阿士東維拉主場火併曼聯。維拉弗到漏油，箭頭奧尼屈堅斯腳風轉順，主場出擊一定採取主動。曼聯狀態低迷，坦帥今仗備受壓力情況下，務必冒險搶攻求勝，兩隊咁樣鬥攻法，3.5球入球大咪錯過。（Now 611及621周日晚9時直播）

維拉今季無論喺聯賽或歐聯均演出不俗，頭6場聯賽獲4勝1和1負，40多載重返歐聯更獲2連勝，包括日前喺主場勇挫德甲班霸拜仁1比0，士氣大振。主帥艾美利偏重進攻嘅打法，配合前場逼搶，經常逼到對手抖不過氣，單計聯賽6戰攻入12球，但失掉9球，明顯係重攻輕守。

季初未上力嘅維拉箭頭奧尼屈堅斯，近3場聯賽場場有士哥，共入4粒，重拾射門鞋，唔好忘記另一前鋒祖漢杜蘭，雖然並非正選，但今季聯賽所入嘅4球，全部都係後備落場取得，而啱啱歐聯對拜仁，又係靠佢後備上陣一箭定江山，效率奇高，配合後上嘅菲洛真及摩根羅渣士，維拉近3場聯賽全開4球或以上，火力全開。

相反曼聯連續兩場聯賽未贏過，包括上場喺主場吞熱刺3蛋，更有隊長般奴費南迪斯領紅被逐，令主帥坦哈格再陷被炒危機，雖然般費打甩紅牌今場可披甲有助進攻，不過曼聯防守不穩，冒險壓前隨時暴露更多空位，但「坦帥」已冇退路。有傳兩位班主祖爾格拉沙、拉特克利夫為首嘅管理層將於周二開會，討論是否換帥，以及重啟杜曹談判，搵佢嚟接手。坦哈格為保帥位焗住要豁出去同維拉死過，今場實多波入。

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