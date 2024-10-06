C朗發功　要求艾納斯明夏簽迪布尼

葡萄牙巨星C朗加盟沙特阿拉伯豪門艾納斯近2年，仍然未捧過正式賽事冠軍，根據英國《太陽報》爆料，呢位39歲射手要求會方簽入明夏恢復自由身嘅曼城中場奇雲迪布尼，增強爭標實力。

艾納斯8月失落沙超盃後，當時已經傳出C朗對於現有人腳非常不滿，甚至要求換晒所有外援球員，據悉佢現時又有新主意，希望會方明夏簽入奇雲迪布尼。呢位33歲比利時國腳擅於組織攻勢及傳送，如果艾納斯簽到佢，肯定可以大幅提升實力，並為C朗創造大量入波機會。

事實上，早於今夏已傳出多支沙特球隊想簽入奇雲迪布尼，佢亦承認被天價薪酬合約所吸引，有意去當地「掘金」。英國《太陽報》指艾納斯願意向迪布尼開出100萬鎊(約1,000萬港元)周薪合約，比佢現時人工多近70萬鎊周薪，再加5,000萬鎊(約5億港元)簽字費，要令佢無法拒絕，C朗同奇雲迪布尼世紀合作，令人期待。

另外，艾納斯喺周六(5日)晚聯賽，憑C朗射入12碼及沙迪奧文尼梅開二度，主場以3比0大勝艾奧魯巴，各項賽事5連勝，落後聯賽榜首希拉爾4分。