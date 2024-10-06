港超聯　兩連勝！九龍城挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）頭場，九龍城於深水埗運動場主場迎戰標準流浪。新升班的九龍城憑兩名前鋒卡朗、李根好各入一球，最終以2比0擊敗對手，取得兩連勝，相反流浪則錄得3連敗。

九龍城今場改由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高、邵昀俊和何瀧浩組成中場鐵三角，卡朗、李根好在前線攻堅，新加盟的袁世傑先列後備。流浪方面強陣出擊，6名外援包括門將奧利斯、林遼太、菅沼駿哉、岡本玲仁、雷仙奴，以及上演地標戰的宇野木悠佑齊齊擔正。

開賽未足1分鐘，主隊九龍城已先開記錄，迪高快開罰球，林學㬢傳入中路，卡朗門前撞入。九龍城再接再厲，17分鐘卡朗橫傳，後上的余沛康勁射被奧利斯撲出。流浪之後有機會追平，30分鐘張廣然推入大位起腳，李瀚灝單手托出底線。不過43分鐘流浪卻在後場傳失，林學㬢搶截成功後交出直線，李根好半單刀冷靜射入，半場九龍城領先2比0。

易邊後流浪換入林堂真，表現有所改善，50分鐘張廣然傳中，劉智樂射門不中目標。流浪之後再有黃韜霖、李泳豪和張青雲等小將後備入替，87分鐘劉智樂接應張青雲罰球，可惜頂高。補時階段林堂真的頭槌，又未能考驗李瀚灝，最終流浪破蛋乏力，以兩球不敵九龍城。

流浪不敵九龍城，賽後總幹事李輝立（Philip）直言十分失望，認為主教練巴貝利不應低估對手：「球隊人腳係比往年差，但教練部署都好重要。今場其實唔係踢得太差，但佢同對傑志一樣，高估咗自己隊波，同埋完全唔知人哋實力。」除此之外，為改善戰績，Philip又透露會邀請新助教加入教練團：「暫時唔夠膽講會唔會轉教練，但我哋會請多個前鄒北記助教嚟幫巴貝利手，始終『均宜』（盧均宜）、『嘉緯』（林嘉緯）都有好多其他職務。3循環有好多機會，希望盡快有改變。」