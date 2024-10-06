港超聯　奪第3勝　曾錦濤：嘗試挑戰強隊！

新升班的九龍城周日（6日）坐鎮深水埗運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終主場以2比0擊敗標準流浪，取得兩連勝。賽後獲選為全場最佳球員（POM）的右閘曾錦濤，盼自己接下來能夠愈踢愈好，藉此爭取重返港隊，兼帶領九龍城挑戰一眾強隊。

九龍城隊長曾錦濤今場在後防表現穩健，助球隊全取3分之餘，兼保持清白之身，賽後這名後防亦對個人表現感滿意：「最緊要贏波，自己踢得OK啦，知道對手最主要進攻點係雷仙奴，所以都集中啲防守，起碼上半場令到佢冇咩威脅先。」九龍城暫時已取得3場勝仗，成績令人喜出望外，「阿濤」表示接下來對球隊要求有所提高：「嚟緊目標係喺其中一個盃賽入到決賽，而聯賽就一步一步嚟，初頭諗住唔好排太後，依家希望穩守到中游，同埋睇吓可唔可以挑戰下強隊，對佢哋偷吓雞。」

除此之外，現年35歲的「阿濤」憑季初出色表現，早前成功躋身港隊10月份友賽的51人初選名單，雖然最終未能打入決選，惟他亦相當開心：「當然入到決選嘅話更加好，但都係一種鼓勵，始終冇踢一年職業足球突然入選番，初頭都冇依個期望同諗法，睇吓再踢得好啲，之後仲有冇機會。」