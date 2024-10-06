港超聯　東方升榜首！作客2比1勝理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）重頭戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰東方。結果東方憑馬希偉先拔頭籌及馬高斯射入罰球，以2比1擊敗有保利臣射入12碼的理文。東方全取3分下，暫登本周榜首之位。

「黃黑軍團」今場派出李毅凱、黃俊皓扼守後防，保利臣在中場派牌，支援鄭兆均、安尼亞及羅沙攻堅，周子謙和胡晉銘先列後備，而艾華頓、黃威及保連奴不在大軍名單之中；至於東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍丹尼爾扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴科爾負責攻堅。

開賽初段，理文受制於東方的嚴密防守，踢得謹慎，雙方亦未敢大舉進攻。8分鐘，余在言右路開出角球，惟無人接應下未能將其轉化成入球。19分鐘，保利臣右路射入，但越位在先，被判入球無效。21分鐘，東方率先打開記錄，馬希偉禁區內接應巴科爾傳球，左路順勢射成1比0。26分鐘，安尼亞接應顏樂楓直線，左路近柱射門，但被葉鴻輝橫身攔出皮球。40分鐘，梁冠聰中路推射但高出。直至補時階段，雙方皆無進帳，上半場東方暫時以1球領先理文。

下半場，落後的主隊嘗試組織更多攻勢。48分鐘，保利臣接應立花稜也的橫傳，門前轉身抽射，可惜未能命中目標。58分鐘，羅沙被亞歷斯祖侵犯，經球證檢查VAR後直指12碼點，由保利臣操刀射入，為理文扳平比數至1比1。但7分鐘後，馬高斯把握機會射入罰球，迅速為東方追成2比1。

79分鐘，保利臣接應金旻奎傳送，中路左腳抽射，但對方球員成功解圍。85分鐘，理文試圖創造埋門機會，黃俊皓右路傳予羅沙，可惜後者門前頂出底線，未能為理文追平比分。最後東方保住領先優勢至完場，以2比1擊敗主隊理文。

作為爭標球隊的理文今場再度失分，暫代主教練朱兆基承認球隊正處於危機時期，球員面對爭標的壓力下影響臨場發揮，但表示球員已拼盡到底，不會責怪球員：「球員今場都係搏命到尾，今季需要面對衛冕嘅期望，我哋班球員喺外界壓力底下，見到個心理包袱好大，無論教練團甚至乎老闆，我哋都希望最緊要喺班球員享受返踢波先，唔會怪責任何一位球員。」「朱基」亦表示管理層未有施予過多壓力，目前期望球員以鞏固鬥心為重，強調球隊下場會繼續盡力爭勝。東方主帥盧比度則表示，雙方今周皆面對體力恢復的挑戰，球隊仍踢出水準，自己相當滿意今場東方眾將的表現。