【有片】車路士前鋒怒打對手　面臨重罰

去片睇尼高拉斯積遜打人

周日(6日)晚英超爆出冷門，車路士主場僅逼和諾定咸森林1比1，連1.32倍主W都開唔出，比賽末段雙方球員更加發生激烈衝突，已被換離場嘅車仔前鋒尼高拉斯積遜被影到衝入場內「幫拖」，出手打森林後衞莫拉頓臉部，面臨被英格蘭足總秋後算帳處罰。

車路士之前各項賽事5連勝，但今場卻甩拖，上半場連番失機之後，下半場初段被森林前鋒基斯活特射入大門，其後車仔迅速由馬度基入波扳平1比1。戰至78分鐘，森林中場禾特普斯領第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，車路士踢多1人以為可以贏波，但高爾彭馬連環起腳，尼干古近門飛頂，都被森林門將素斯神勇撲出。

踢到89分鐘，森林後衞尼高威廉斯追波時，故意推車仔左閘古古列拿撞向領隊馬利斯卡，引起車仔職球員強烈不滿，繼而雙方球員爆發衝突，已被換離場嘅尼高拉斯積遜亦有份參與。不過，球證卡維拿治只係向尼高威廉斯、古古列拿、利維高維爾出示黃牌。

賽後英國《太陽報》搵到片段，見到尼高拉斯積遜打森林後衞莫拉頓臉部，呢位塞內加爾國腳可能被會追罰。另外，古古列拿同中堅韋斯利科芬拿今場食牌之後，今季都同樣已累積5張黃牌，需要自動停賽1場，將缺陣下場英超作客榜首利物浦，如果尼高拉斯積遜被追罰停賽，意味車仔屆時將缺少3位主力。