拜仁失分折將　哈利卡尼受傷或無緣歐國聯

周一(7日)凌晨德甲前列大戰，「一哥」拜仁慕尼黑戰至補時失守，作客被法蘭克福逼和3比3，連續2場聯賽和波失分，最大鑊係首席射手哈利卡尼受傷，可能無法為英格蘭出戰嚟緊2場歐國聯對希臘及芬蘭。

拜仁慕尼黑上場歐聯作客0比1不敵阿士東維拉，今場返回德甲，開賽15分鐘由中堅金玟哉近門射入打開紀錄，但之後卻入劣勢，法蘭克福憑奧馬馬莫殊射入扳平，呢位埃及前鋒跟住助攻伊基迪基入波，反超前2比1，拜仁慕尼黑靠另1位中堅烏柏美卡奴門前補射入網扳平2比2。

換邊之後，哈利卡尼回傳畀米高奧利斯射入靚波，幫拜仁再次領先，但係哈利卡尼踢到72分鐘受傷退下火線。拜仁屋漏偏逢連夜雨，補時4分鐘被奧馬馬莫殊突破防線單刀射入，協助法蘭克福逼和3比3，拜仁連續2場失分之後，已經被RB萊比錫追至同分，法蘭克福落後1分排第3位。

哈利卡尼將接受進一步檢查，先至知道要抖幾耐，呢位31歲前鋒上輪聯賽對利華古遜，亦曾經傷出，未知是否觸傷舊患。如果哈利卡尼退出「三獅兵蜀」嘅話，英格蘭看守主帥卡斯利可能會用近況大勇嘅熱刺前鋒蘇蘭基擔任正選出戰歐國聯。