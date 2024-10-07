趙心童結束涉假禁賽重新出發　迎復出首冠

中國桌球前「一哥」趙心童自結束禁賽後重新出發，周一（7日）凌晨在WPBSA Q巡迴賽瑞典站，再顯昔日「神童」風采，迎來復出後首冠。

這是WPBSA Q巡迴賽第三站賽事，趙心童在決賽以4比3擊敗前職業球手英格蘭的史迪文，當中包括兩桿「破百」及一桿80+，贏得復出後的首個錦標。趙心童今站發揮重拾昔日狀態，共轟出8桿「破百」包括周六打出一Cue147，這是Q巡迴賽史上的首桿147。

27歲的趙心童曾被譽為最有機會贏得世界冠軍的中國球員，先後贏過2021年英錦賽及2022年德國賽冠軍，但去年1月因涉轟動一時的假波醜聞，被WPBSA及中國台球協會禁賽；而上月他在國際賽場解禁，但在國內禁賽要到2025年7月1日才解除。

趙心童今站奪冠後將可獲得明年2024/25 Q巡迴賽全球附加賽的資格，屆時將可爭奪三張躋身世界桌球巡迴賽（WST）兩年參賽資格的席位。Q巡迴賽共有7站賽事，總排名第1可獲得職業賽資格，目前趙心童經過三站比賽後暫列次席，而Q巡迴賽仍有4站爭逐，這位前世界TOP10球手重返職業賽場指日可待。