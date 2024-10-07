迪基亞勇救2球12碼　費倫天拿擊敗AC米蘭

周一(7日)凌晨意甲，前曼聯鋼門迪基亞有神勇表現，撲出2球12碼，協助費倫天拿主場以2比1擊敗AC米蘭，呢位33歲西班牙球星已經逐漸重拾勇態，證明自己仍然係世界首一屈指門將。

開賽22分鐘，費倫天拿獲得12碼，但前鋒摩斯堅恩主射，被AC米蘭門將邁治蘭接實。不過，費倫天拿勝在多攻勢，由中場耶仙艾里勁射入網打開紀錄。戰至上半場末段，輪到AC米蘭獲得12碼，迪奧靴南迪斯主射，被迪基亞捉到路撲出底線。

換邊後，摩斯堅恩又做罪人，防守角球時踢跌對手馬迪奧加比亞，連累費倫天拿再次被判罰12碼。AC米蘭今次改由譚美阿巴謙主射，迪基亞又捉到路撲出，成為近8年以來，首位單場意甲救出2球12碼嘅門將。踢到60分鐘，AC米蘭憑基斯甸普列錫凌空射入扳平1比1。

迪基亞唔只把關技術出眾，進攻方面都有貢獻，費倫天拿所入致勝1球，佢都有好大功勞，當時迪基亞大腳開出罰球，摩斯堅恩控波甩腳，反而造就艾拔古蒙臣射成2比1。

賽後迪基亞當選今場最佳球員，佢話：「非常美妙嘅一夜，我哋近幾個月非常努力操練，獲得最佳效果，重點唔係我救12碼，我哋只係希望球迷睇得開心。」迪基亞季初加盟時，被安排踢歐協聯，近期已改為擔正踢聯賽，經此一役之後，正選位置愈來愈穩陣。