費歷克有說明書　羅拔佬31分鐘上演帽子戲法

周日(6日)晚西甲，巴塞隆拿作客以3比0擊敗艾拉維斯，前鋒羅拔利雲度夫斯基踢咗31分鐘，就完成「帽子戲法」包辦3個入波。呢位36歲老將今季回勇，各項賽事上陣11場入12球，相信好大程度上由於前拜仁慕尼黑主帥費歷克執教巴塞隆拿，識得發揮「羅拔佬」最強威力。

巴塞隆拿上場歐聯大勝年青人5比0，羅拔利雲度夫斯基梅開二度，佢喺今場西甲開賽7分鐘，接應罰球頂入，其後近門射成2比0，兩個入波都係來自拉芬夏比洛尼嘅助攻。

巴塞隆拿攻勢一浪接一浪，艾利加西亞直傳，羅拔利雲度夫斯基突破越位射入成3比0，當時只係上半場31分鐘。巴塞之後創造唔少攻門，但未能再增添紀錄，贏波後領先第2位皇馬3分。

羅拔利雲度夫斯基上季踢35場西甲入19球，被指水準走下坡，一度面臨被出售去沙特球會，佢今季踢9場西甲已入10球，如果計埋歐聯，近5次上陣有8球球進帳，費歷克對呢位愛將讚不絕口：「羅拔係近10年世界最佳前鋒。」言下之意認為佢更勝美斯同C朗。

另一場西甲，馬德里體育會開賽51秒由祖利安艾華利斯射入，閃電打開紀錄，但戰至84分鐘被皇家蘇斯達扳平逼和1比1。