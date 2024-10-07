20歲歌莉嘉芙中網封后　成歷來最年輕冠軍

美國網球新星歌莉嘉芙（Coco Gauff）周日（6日）於北京鑽石球場上演的中國網球公開賽決賽中，以直落兩盤6比1、6比3擊敗捷克女將梅喬娃（Czech Karolina Muchova），以20歲之齡成為中網14年賽史以來最年輕冠軍，同時亦是繼2004、2013年「細威」S威廉絲之後，第2位在中網封后的美國球手。

歌莉嘉芙首盤發球就以2比0領先，然後兩次送出「love game」後再次破發，將比數拉開至以5比1，首盤憑藉保住自己的破發分下，以6比1鎖定勝局。第二盤開局梅喬娃把握兩個破發，令歌莉嘉芙早段一度落後，惟歌莉嘉芙隨即奮起反擊，連贏3局下反超前至3比2，最終歌莉嘉芙把握3次破發機會後，再贏一盤6比3，力戰1小時16分鐘後，歌莉嘉芙以直落兩盤6比1、6比3力壓對手，首度於中網封后。

歌莉嘉芙後感謝球迷支持，形容上月失落大滿貫後，能於中網奪冠是意料之外的收獲：「大滿貫之行結束後我告訴團隊，我想來北京盡力比賽，看看會發生什麼。我要感謝我的團隊。感謝大家對我這兩週的喜愛與支持。非常感謝在北京的這一切！明年見！」

自今年初於奧克蘭衛冕後，歌莉嘉芙於北京贏得她今季第2項個人錦標、亦是她職業生涯第8度捧盃，其最新的世界排名由上月的第6位升至第4位，成功重返世界前5。在作為WTA1000賽事的中網決賽中取得勝利後，歌莉嘉芙已確保了下月的WTA巡迴賽錦標賽資格，她已連續第3年獲得WTA巡迴賽錦標賽單打入場券，而比賽即將於11月2日至9日於中東沙特阿拉伯的利雅德舉行，相信今仗可為歌莉嘉芙出戰WTA巡迴賽錦標賽前打下強心針。