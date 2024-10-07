香港東方添7猛將戰東超　力爭甲一聯賽衞冕

香港東方籃球隊周一（7日）7位新兵亮相並進行公開操練，球隊正式公布新一季球員名單共23人，將分批兼顧三方戰線，儘管賽程緊凑，主帥巴拿莫域直言定會盡力而為：「我們會始終保持團結，無論最終成績如何，我們都會全力以赴代表香港東方和香港籃球。」

巴帥：全力以赴做到最好

今季甲一聯賽盼爭衞冕的香港東方，首度加入東亞超級聯賽（EASL）挑戰列強，連同早前透露有意出戰菲律賓籃球聯賽（PBA），這意味著他們來季有3個聯賽同時進行，主教練巴拿莫域對此表示：「球隊所有人將會面臨前所未有的難題，我們的計劃是盡量讓團隊始終保持團結，就像一起參加所有比賽一樣。在EASL，雖然我們會面對日韓台和菲律賓的各2支最好的球隊，但仍然會全力爭取勝利，我不知道我們會達到什麽成就，但我們會全力以赴代表球隊和香港籃球出戰賽事。」

被問及EASL方面將會如何排兵佈陣，巴帥坦言「這是一項相當艱難的任務」：「我們在7月以來打過一些比賽，但如今陣容有變，有很多新成員加入，當中有外籍球員、也有中國球員，他們加入球隊不久，需要更多時間調整狀態。而且聯賽將始，我們也沒有太多備戰時間，而且實際上因賽制關係，每場比賽都有機會以不同陣容出戰。盡管如此，這對於所有球員來説都是寶貴的經驗，面對全新挑戰，我們會盡全力克服難題。」

香港東方今季首場賽事將於周三（9日）本地甲一聯賽對上康仁福建，下周三（16日）轉戰EASL作客日本出戰廣島蜻蜓，10月30日則在香港灣仔修頓室內場館主場迎戰這支日本球隊，會方指將稍後公布票務詳情。

2024至25年度香港東方籃球隊名單如下：

#0 史東

#1 鍾志榮

#2 鍾祖豪

#3 曹佑珩

#4 鍾子豪

#6 梁兆華

#7 朱梓鎔

#8 陳兆榮

#9 張延隆

#11 楊和

#13 卜聿揚

#16 徐遠成

#17 李學謙

#19 麥洛連

#21 奇勒

#22 林爵華

#23 梁嘉顯

#24 吳委峻

#28 迪維拉

#29 梁浚朗

#30 胡卓斌

#35 蘇利文

#80 張文平

香港東方EASL賽程

2024年10月16日 對 廣島蜻蜓（客）

2024年10月30日 對 廣島蜻蜓（主）

2024年12月18日 對 生力啤酒人 （主）

2025年1月7日 對 水原音速彈（主）

2025年1月15日 對 生力啤酒人 （客）

2025年2月5日 對 桃園璞園領航猿 （客）