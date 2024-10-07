外流港將　雲南玉昆提前升班　徐宏傑有望征中超

由前港足主教練莊恩安達臣執教、有徐宏傑效力的中甲球隊雲南玉昆，周日（6日）在聯賽以2比0擊敗上海嘉定匯龍，提前4輪升班，相隔21年再有雲南球隊踏足頂級聯賽，意味「傑仔」來季有望首度征戰中超。

基於第3位的廣州隊，較早前僅能賽和廣西平果哈嘹，令賽前得57分的雲南玉昆，在餘下5輪賽事領先廣州隊12分，因此只要雲南玉昆面對上海嘉定匯龍時，取得1分，就能篤定升班，結果雲南玉昆憑安尼達（Alexandru Ionita）及韓子龍各入1球，以2比0勝出，提前4輪獲得升班資格，成為21年來首支出戰中超的雲南球隊。

季中與「安帥」一同投效雲南玉昆的徐宏傑，6月上演地標戰後，一直受傷患困擾，直到上月尾才告復出，今仗亦在85分鐘後備登場，他賽後接受當地記者訪問，對有望首度出戰中超非常興奮：「今場波對球隊非常重要，好開心可以贏波，攞到升班資格。我以前幫過梅州客家踢中甲，依家終於可以同雲南玉昆創造歷史，第1次有機會出戰中超。」值得一提，周緣德7月從河南酒祖杜康借往中甲大連英博，大連英博目前領先第3位3分，有機會衝超成功。