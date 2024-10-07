列強縮皮專吼自由身球員　免費人才庫筍貨逐件數

秋風起，唔單止三蛇肥，又令人諗起，冬季轉會市場又好快嚟喇！當全世界節衣縮食之際，免轉會費嘅自由身球員，自然成為一個唔錯選擇，你睇巴塞隆拿幾鍾意執「免費兵」就知啦！咁到底現時呢個「人才庫」，有咩好嘢畀各大球會揀呢？

拿華斯寶刀未老二號龍首選

基羅拿華斯係皇家馬德里2015至16年球季開始歐聯3連霸嘅主要功臣，不過之後泰拔高圖爾斯加盟搶走佢嘅正選，拿華斯選擇離開班拿貝，轉投另一豪門巴黎聖日耳門。

踢過豪門經驗十足

首季加盟喺「大巴黎」，拿華斯就攞法甲同殺入歐聯決賽，但命運齒輪再一次輾壓呢名哥斯達黎加門將，基安盧基當拿隆馬加盟PSG，引發正選爭奪戰，最終成為輸家。於2023年1月冬季轉會窗，諾定咸森林從PSG借入拿華斯，更憑佢出色嘅把關成功護級，可惜「然後就沒然後」，拿華斯返回PSG，到今年夏天正式棄用成為失業大軍。

曾經傳出沙特嘅希拉爾有意羅致拿華斯，但被佢拒絕。今年9月有傳巴塞因達史特根重創，有意搵佢頂替，但最終搵咗施捷斯尼。其實呢名37歲門將，有實力有經驗，搵佢做二號門將踢吓盃賽都唔錯吖。

基羅拿華斯

年齡：37歲

位置：門將

最後效力球會：諾定咸森林

曾獲榮譽：西甲、法甲3次、歐聯3次、歐超盃、世冠盃4次

麥迪比要克服傷病史

祖爾麥迪比曾經效力利物浦8季，協助「紅軍」贏盡英超、歐聯等各大錦標冠軍，成為「高普時代」骨幹人物。呢位33歲喀麥隆中堅屬於「食腦型」後衞，擅於由後場策動攻勢，可惜亦係「玻璃腳」，經常受傷長抖，包括上年12月遭受膝傷，提早收咧，季尾黯然離隊。

曾贏盡英超歐聯錦標

以祖爾麥迪比嘅名氣，理應不愁落腳地，但因為傷患紀錄太「花」，導致唔少球會對佢存在戒心，即使傳出可能重返母會史浩克04，但都係冇下文，隨時可能提早掛靴。

祖爾麥迪比

年齡：33

位置：後衞

最後效力球會：利物浦

曾獲榮譽：德國盃1次、德超盃1次、英超1次、英足盃1次、英聯盃1次、社區盾1次、歐聯1次、歐超盃1次

祖普莫亭戥腳好幫手

喀麥隆前鋒祖普莫亭球員生涯相當「傳奇」，佢並非球隊第一選擇，但當你想搵個球員「戥腳」，好多人都會諗起佢，例如效力巴黎聖日耳門期間，卡雲尼受傷就搵佢頂上。之後拜仁想搵個前鋒做羅拔利雲度夫斯基後備，結果又簽咗佢，仲一踢4年，到今夏約滿離隊回復自由身。

佢踢過PSG同拜仁，見過大場面，而且身體健康隨傳隨到，到依家未有班落可能因為佢來頭太勁，等閒球隊都唔敢埋身同佢接觸所致。

祖普莫亭

年齡：35歲

位置：前鋒

最後效力球會：拜仁慕尼黑

曾獲榮譽：3次德甲、1次世冠盃、2次德超盃、2次法甲、1次法足盃、1次法聯盃

拉莫斯來頭猛爭住要

前西班牙隊長沙治奧拉莫斯可以話係自由身球員中來頭最猛一位，上季拒絕沙特巨額合約邀請重返西維爾，上陣37場並射入7球，可惜遇上球隊成績走下坡，未獲歐洲賽資格今季要縮皮，沙治奧拉莫斯惟有解約離隊。

不過38歲嘅佢仲未諗住掛靴，雖然暫時未有班落，但佢始終有番咁上下級數，只要條件適合，仍有大把球隊想簽佢，例如早前有美職球隊邀請佢加盟，最近祖雲達斯因為中堅基爾臣比爾馬受傷，要簽中堅應急，據報已經同沙治奧拉莫斯接觸，嚟緊可能會喺意甲同歐聯再見到佢。

沙治奧拉莫斯

年齡：38歲

位置：中堅

最後效力球會：西維爾

曾獲榮譽：1次世界盃、2次歐國盃、5次西甲、4次歐聯、4次世冠盃、3次歐超盃、2次西班牙盃、4次西超盃、2次法甲、1次法超盃

迪利阿里博重返拖肥

年少得志、曾經係英格蘭嘅炙手可熱超新星迪利阿里，當年效力熱刺時與哈利卡尼非常合拍，更在2015至16、2016至17年度連續兩年獲得英超最佳年輕球員，甚至入選「三獅兵團」征戰2016年歐國盃及2018年世盃。可惜迪利阿里之後受傷患困擾，狀態大跌Watt。

直至2022年冬季轉會窗終於被熱刺放棄，但轉投愛華頓及外借到比錫達斯都未見起色，上季約滿後仲未有班落，現時只係喺愛華頓跟操及進行康復治療，有指「拖肥」想簽番佢，不過以呢位28歲中場近年嘅傷病史，福禍難料。

迪利阿里

年齡：28

位置：中場

最後效力球會：比錫達斯

曾獲榮譽：/

拿菲爾仲有貨巴甲啱使

西班牙名將堤亞高艾簡達拿今個夏天宣布退休，不過同佢一齊出道嘅細佬拿菲爾，仍然為足球生涯最後一份重要合約而努力。31歲嘅拿菲爾7月同卡塔爾勁旅多哈艾阿拉比約滿後，至今仍未落班，據報佢仲等緊一間有周詳發展計劃嘅球會斟介，希望再次挑戰頂級賽事。

拿菲爾同哥哥一齊喺巴塞隆拿青訓出身，雖然成就唔及哥哥，但亦效力過國際米蘭、巴黎聖日耳門等豪門，亦曾代表巴西國家隊上陣，呢位中場絕對係好波之人，而且上季喺多哈艾阿拉比上陣18場，交出5個入波同3次助攻，戰鬥力仍然喺度，盛傳有巴甲球會對佢有興趣，有機會重返佢嘅出生地效力。

拿菲爾

年齡：31

位置：中場

最後效力球會：多哈艾阿拉比

曾獲榮譽：西甲3次、西盃5次、西超盃2次、歐聯1次、歐超盃1次、世冠盃1次、法甲1次