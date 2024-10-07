馬龍不敵新星林詩棟告別國際賽：笑着離場

中國乒壇傳奇馬龍在生涯最後一場國際賽完成了「傳承」的任務，在北京上演的WTT中國大滿貫男單決賽，他以3比4不敵19歲年輕新星林詩棟，遺憾獲得亞軍，然而他賽後直言「我可以帶着微笑離開這個場地。」

36歲的馬龍與小將林詩棟之間的冠軍決戰，年齡相差17歲，代表着中國乒壇的不同時代，2003年，15歲的馬龍進入國家隊並展開輝煌的職業生涯，兩年後林詩棟才在海南儋州出世。

作為奧運6金王，這也是馬龍自巴黎奧運後首次亮相，在決賽他曾一度領先3比1，但林詩棟力追至3比3，二人在決勝局，馬龍曾一度領先8比4，惟最終被小師弟逆轉，他賽後帶着微笑向全場觀眾揮手，似是作道別。

馬龍曾經表示中國大滿貫可能是他生涯最後一場國際賽，他賽後回答傳媒仍然堅持這個想法，「每場比賽都希望以勝利者離開球場，這次能在家門口站在大滿貫舞台上就是成功，打入決賽更是超想像。」對於馬龍來說，這次比賽沒有失敗:「這一刻，我可以帶微笑離開這個場地了。」從國家隊近期的國際賽事安排上，馬龍也不會參加下周舉行的亞錦賽。

馬龍賽後恭喜林詩棟，並表示中國隊一直保持最高水平，就是因為有林詩棟及向鵬等這樣優秀年輕球員，他們值得更多的關注。林詩棟賽後也第一時間示意在場球迷向馬龍鼓掌致敬:「龍哥是隊里的精神支柱，也是全隊的榜樣，經常會教我們一些東西。」

19歲的林詩棟已連贏16場比賽，並奪得了三個WTT排名賽冠，今次可袋走10萬美元的冠軍獎金，最新世界排名將升上個人新高的第3位，這位「3哥」在下周的亞錦賽，將會出戰男團、男單、男雙及混雙四個項目。

至於中國大滿貫女單冠軍，則由世界「一姐」孫穎莎以4比2擊敗隊友王曼昱奪得。