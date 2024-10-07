馬甸尼囝囝進身大國腳創歷史　卻被指唔夠班

意大利國家隊領隊史巴列堤日前公布大軍名單，有4位新丁首次入選，包括名將之後丹尼爾馬甸尼，並創造歷史，意大利首次出現同一家庭「三爺孫」都有球員進身大國腳。不過，丹尼爾出道以來表現平凡，被網民指未夠班踢國家隊，全因意大利近年鋒線才凋零，先至得以入選。

馬甸尼堪稱為意大利球壇「最強姓氏」，已故名宿施薩馬甸尼球員時代曾協助AC米蘭捧4次意甲、1次歐聯冠軍，退役後教過AC米蘭及意大利國家隊。

至於第二代馬甸尼仲犀利，幫AC米蘭奪得7次意甲及5次歐聯冠軍等多項錦標，為意大利國家隊上陣126次，僅次於保方(176次)、簡拿華路(136次)，可惜喺1994年世界盃及2000年歐國盃都屈居亞軍。

馬甸尼家族第三代球員遜色好多，馬甸尼嘅大仔基斯甸球員生涯大部分時間踢低級別聯賽球隊，上年以27歲之齡掛靴。至於22歲次子丹尼爾馬甸尼雖然潛力比哥哥優秀，但出道以來大部分時間被AC米蘭外借，今夏正式轉投蒙沙，雖然佢司職前鋒，但今季踢7場聯賽僅入1球。

反而有4球進帳嘅科木前鋒柏德列古度尼卻落選，難怪史巴列堤今次徵召丹尼爾馬甸尼，引起爭議。意大利將於10月11日凌晨歐國聯對比利時，4日之後對以色列。

有意大利傳媒爆料，馬甸尼太太喺委内瑞拉生世，丹尼爾馬甸尼有意大利同委内瑞拉雙國籍，委内瑞拉力邀丹尼爾馬甸尼加入國家隊，如果今次「藍衣兵團」唔召佢入大軍，委內瑞拉就會冷手執個熱煎堆。意大利足總基於唔想「最強姓氏」落入其他國家手中，所以召入丹尼爾。