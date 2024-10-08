銀牌總決賽開戰！東網直播南華火併永倫強強爭冠

本地男籃高級組銀牌賽歷經近兩個月角逐，迎來最終章，將於周二（8日）移師伊利沙伯體育館（新伊館），由「長勝軍」南華對陣復活的「黃金戰士」永倫。南華挾著未嘗一敗氣勢，誓要重返冠軍寶座，但永倫豈會束手就擒，將全力爭勝拉長戰線到周四（10日）的附加賽。「紅黃」兩軍巔峰對決一觸即發，且看銀牌錦標花落誰家！（on.cc東網、港台電視32周日晚上8時40分同步直播）

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上季身為衞冕之師而止步負方決賽的南華，今季球隊換帥增兵，「老大哥」羅意庭接掌帥印，攬入強力外援安德拉增加陣容深度，陣中大將朱亮偕曾湛元和葉耀邦等一眾年輕球員捲土重來。「紅軍」自銀牌賽開鑼以來連番報捷，先後擊退建龍飛馬和崇德飛鷹，其後再以78：65力挫上屆冠軍滿貫，成賽事唯一「長勝軍」，並以勝方冠軍的姿態晉級總決賽。

上仗對上滿貫取得24分20籃板的「雙雙機器」安德拉，是南華與永倫抗衡的重要武器，他與長人中鋒蓋帝斯的對位將成為比賽焦點之一；加上如何有效限制泰那得分亦將是南華後衛的重要課題。南華贏波功臣之一的控球後衛曾湛元（元仔）表示：「上年未能入總決賽留下遺憾，今年能夠重返總決賽，心情好期待亦好興奮，相信我們只要做好賽前部署，絕對有信心爭到冠軍！」對於今季首次正面交鋒的永倫，元仔認為要以南華一貫作風的防守緊迫和反擊快攻為主，以活力擊敗對手。

另一爭標熱門的永倫，雖然勝方次輪憾負滿貫，但落到負方後過關斬將愈戰愈勇，並於負方決賽重遇對手，「雙雙機器」泰那貢獻29分9助攻7籃板，蓋帝斯亦取得19分18籃板，領「黃金戰士」以101：85成功復仇，奪得「復活」總決賽資格保爭標希望。值得一提的是，上仗永倫多點開花全隊合轟17記三分球，若對上南華一戰能夠保持外圍手感，相信能為對手制造不少麻煩。

永倫繼2018年後再度打入總決賽，常規主力之一的年輕球員韓天次上仗表現搶鏡，交出今季單場暫時最高的18分，外加4次搶斷，隨隊首嘗冠軍戰滋味的他謙言：「好開心有比較多的出場時間，自己亦有把握到，希望總決賽能夠繼續做好輔助角色幫助球隊。」韓天次表示「三巨頭」默契愈來愈好，並相信他們能夠帶領球隊走向勝利。由於銀牌賽採雙淘汰制，如南華贏波即捧盃，但如永倫勝出則兩軍需於10月10日回到修頓場館，合演終極一戰，決定冠軍王座誰屬。