占士父子同場比賽寫NBA歷史　首演即創紀錄

NBA迎接新賽季已展開季前賽，勒邦占士肯定是最近的焦點話題，他成為史上第2位在此職業生涯長達22年的球員，而周一（7日）與兒子同披湖人戰衣同場比賽，更寫下NBA歷史，但有傳媒則嘲諷占士父子已經是NBA歷史上得分最多的父子組合。

勒邦占士在兒子Bronny20歲的生日天，寫下了NBA歷史，這對父子在季前賽同披上湖人球衣，並在首仗對太陽一戰的第二節一齊上陣，最終湖人被逆轉未能獲勝，勒邦占士攻入19分4助攻及5籃板，而小占士則落場13分鐘，交出兩個籃板及4次失誤。

這位父子同樣上陣寫下NBA歷史即引來傳媒熱話，有傳媒即作出一項NBA父子得分統計表，勒邦占士父子高踞首位，成為眾多父子組合得分之冠。勒邦生涯已經得到40474分，成為歷史第1位，更是目前NBA史上唯一打破4萬分的球員，而小占士還未在常規賽亮相，因此他的生涯得分為零。

至於得分第二多的父子組是拜仁父子（38895分），當中已故傳奇高比拜仁生涯得分為33643，其父則攻入了5252分；第三位是居里父子（36338分），其中「咖喱」史提芬居里目前得到23668分，老居里得到12670分。