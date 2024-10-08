沙特阿美團隊系列賽　林希妤勇奪亞軍

由PIF呈獻的沙特阿美團隊系列賽—深圳站，日前在觀瀾湖旅遊度假區世界盃球場圓滿落幕。法國球手Celine Boutier以三輪總成績200杆（66-68-66）、低於標準杆19杆獲得個人賽冠軍，中國球手、巴黎奧運會銅牌得主林希妤獲單獨第二名。本站賽事總獎金爲100萬美元，爲期兩天的團隊賽中，全體職業球員分得50萬美元，另外50萬美元則由個人賽中的晉級球員共同獲得，職業球員還將獲世界排名積分以及索爾海姆盃排名積分，並計入女子歐巡賽季積分榜。

本次賽事，是女子歐巡（LET）時隔七年首次回歸中國內地，加之中國球手林希妤以並列領先的位置出發，使個人賽决賽的觀賽氛圍盛况空前。

談及本場表現，林希妤表示：「雖然在家鄉未能奪冠有點遺憾，但被一個全場無柏忌、打出-7的選手打敗，好像也還好。」至於本場排名前10的選手中有5位中國球手，林希妤則說：「我覺得這就是把歐巡賽或者其他大賽於中國舉辦的意義，既可讓本土球手看到差距，又可增進大家的信心。」

至於贏得本場比賽冠軍的Celine Boutier，與中國、與歐巡都有奇妙的緣份。2016年，法國姑娘轉爲職業球手，2017年實現女子歐巡的首次勝利，就是在中國的三亞女子公開賽。那場比賽之後，時隔七年，女子歐巡再次回到中國內地，Celine Boutier又一次在中國捧起冠軍獎盃：「感謝球場和所有球迷、工作人員的熱情，再次在中國奪冠，非常難忘。」

縱觀今天的18洞角逐，第二軍團的名字不停變化，但最穩定的一位當屬女子中巡球手劉文博，她最終以總成績206杆（69-68-69）單獨位列第五：「她們太穩了，100碼以內打得真的很準，推杆也很好。」至於同樣擁有上千名球迷追隨的中國球手殷若寧，則以208杆（71-68-69）位列單獨第9。

沙特阿美團隊系列賽—深圳站，共有12位中國內地球員參加，多位球員表現亮眼。LPGA球員何沐妮和女子中巡球員紀鈺愛並列第10名。龐潤芝位居並列第15名。壓綫晉級的林芊惠打出68杆，並列第40名，蔡丹琳並列第54名。

「這是沙特阿美團隊系列賽首次來到中國內地，但絕不是最後一次。」沙特高爾夫首席執行官諾亞·阿裏裏薩說。中國高爾夫球協會主席賀鳳翔表示：「秉持開放、合作、共贏的理念，我們熱烈歡迎女子歐巡和沙特高爾夫來到中國，期待本項賽事成爲雙多邊合作交流的新典範、新起點。」

由PIF呈獻的沙特阿美團隊系列賽—深圳站，由沙特阿拉伯首屈一指的高爾夫商業開發商和國際高爾夫巡迴賽IP持有者沙特高爾夫（Golf Saudi）和中國高爾夫球協會（CGA）聯合主辦，女子中巡（CLPGA）與女子歐巡（LET）聯合認證，該賽事共吸引來自世界各地的總計84位頂尖女子高爾夫球手參加。爲期兩天的團隊賽制獨一無二，備受球員讚譽。84位職業球員組成28支球隊，搭配28位業餘高爾夫愛好者進行角逐，最終，由瑞士球手坦布爾利尼（Chiara Tamburlini）帶領的「坦布爾利尼」隊獲得團隊冠軍。