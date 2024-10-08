荃灣1分險勝均安　銀牌全勝奪冠

本地籃球銀牌女子高級組決賽周二（8日）假伊利沙伯體育館舉行，荃灣憑關海珮、張樂怡和黃雅婷得分上雙，以55:54險勝均安，首奪冠軍。

首節荃灣領先4:0，均安由鄺曉琳兩記三分追成6:6，荃灣得分點平均，張樂怡、李佩沛、黃雅婷先後命中三分球，關海珮頻頻切入得手，與張樂怡單節各得7分，助荃灣以25：15領先。

上仗對福建轟20分的唐曉蕾遭夾擊未有太多出手機會，首節只得2分， 第2節回勇追分，單節攻入7分，包括連續兩次突破重圍切入得分。此節均安打出12：11，半場落後27：36。

換邊後，均安加大防守力度，搶回不少球權，張楚盈偷球上籃，追至33：39。均安壓迫防守消耗不少體力，荃灣連搶3個進攻籃板，李佩沛在無人看管下命中三分球，加上黃雅婷中距離得手，重新拉開至44：33。均安射手唐曉蕾再顯身價，此節尾段連得6分助球隊打出9：0攻勢，力追至42：44。

決勝節進入戲肉，4犯在身的鄺曉琳外線罰得罰球並3球全中，其後再補籃得手，連得5分，加上王宝詩罰球得分，均安終於以48：47首次領先。兩隊之後激烈對碰互有領先，最終荃灣以55:54險勝奪得冠軍。

荃灣今場有3人得分上雙，關海珮取17分5籃板，張樂怡三分球7射3中得13分，黃雅婷11分4籃板。均安方面，唐曉蕾取全場最高21分，另加9籃板5偷球，鄺曉琳以12分緊隨其後。

荃灣以全勝姿態奪冠，近3場取全隊最高得分的關海珮喜見球隊場場有進步，期待球隊在聯賽再有出色演出：「今季球隊人腳完整，大家都準備得很好，目標一致向着冠軍進發，所以贏到真的好開心。銀牌每場我們都對手重點球員作出針對性部署，大家都專注做好自己本分，聯賽繼續努力！」