荃灣強勢回歸　張樂怡：聯賽力爭冠軍

荃灣上季在女籃聯賽常規賽奪冠，惟在季後賽失利，最終奪得亞軍。今季球隊強勢回歸，全勝姿態奪得銀牌賽冠軍，場均攻入14分的張樂怡成為功臣之一，賽後她有感自己仍有不足，表示會向對手唐曉蕾學習，在聯賽做得更好。

張樂怡今場攻入13分，銀牌賽4場有3場得分上雙，她認為自己表現屬中規中矩，「自己銀牌賽表現高高低低，特別今場要集中防守唐曉蕾，花了不少體力。」眼見對手主將唐曉蕾下半場挺身而出轟入12分，帶領均安一度反超前，張樂怡直言自己上了寶貴一課，會向對手學習：「我覺得她是現今女子甲組最強一人，她無論中距離、3分命中率都好高，自己得分之外，又可以突破分球，侵略性亦很強。相反我比較擅長遠程三分，但要進步的話，要加強其他進攻板斧，對抗性和體能亦要加強。」

這位荃灣射手今場有多名球迷舉牌支持，有份參與中西區足球隊行政工作的她感謝球隊支持，「全部都是中西區球迷，見到有巴西外援、教練等，多謝他們全隊來看我比賽。」上季荃灣未能延續常規賽冠軍強勢，最終以亞軍完成，張樂怡表示聯賽會再次挑戰冠軍寶座，期待與球隊繼續成長。