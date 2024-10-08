泰那三分絕殺南華　周四上演總決賽最終戰

高級組男籃銀牌決賽周二（8日）晚假灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）舉行，「紅黃」兩軍合演大激鬥，永倫憑「得分機器」泰那在決勝節獨取14分收割比賽，包括最後讀秒階段的一記三分彈命中，以72：70絕殺南華，成功將銀牌總決賽拉長戰線至周四（10日）的附加賽。

「長勝軍」南華沿用勝利方程式，由朱亮、曾湛元、安德拉、葉耀邦和關雋陶正選上陣，「復活者」永倫則派出泰那、蓋帝斯、余理洋、周迎堅和韓天次應戰。

決賽激戰一觸即發，南華開局由曾湛元和葉耀邦展開攻勢，永倫亦不示弱，長人中鋒蓋帝斯「撻著」火力全開，外圍三分命中和籃底二次進攻搏得「2+1」，更送出精彩封阻，雙方呈拉鋸戰至18平手。南華強援中鋒安德拉雖然未得限制蓋帝斯得分，但貢獻出8分，包括最後一記補籃助球隊第一節以20：18領先。

次節，南華一度打出19：4攻勢，成功憑防守反擊擴大領先優勢，其後安德拉更上演大力鋤樽，「紅軍」上半場領先45：29，這位「香港勒邦」半場錄14分及11個籃板。值得一提的是，永倫全隊第二節僅得11分，核心球員泰那被重點盯防，僅有2分入賬，蓋帝斯則交出20分。

轉邊後，永倫放手一搏收復失地，余理洋和韓天次外圍開轟，一度追至45：49，南華被迫叫停比賽，回場後朱亮體現經驗老將價值，即入三分助球隊「回血」，葉耀邦兩次中投命中，第三節仍以56：48保持領先優勢。

決勝節，永倫倒戈出戰的余理洋在初段擔起得分重任，憑三分球和剷籃連取7分，而南華的關雋陶博鬥到大腿抽筋被換下，蘇柏軒頂替上陣，其後陳怡富和朱亮連轟三分，再度擴大領先差距67：58。其後永倫把握對方防守猛將陳怡富五犯離場機會，更令南華隊犯已滿站上罰球線，加上「得分機器」泰那找回狀態，更開啟得分模式，包括一次殺入禁區得手追至67平手，比賽在最後1分鐘回到原點。南華安德拉在關鍵時刻低位單打蓋帝斯，反超70：69。餘下13秒，永倫最後一擊交給泰那，三分起手壓哨命中，最後以72：70絕殺南華。銀牌男籃總決賽附加賽將於周四（10日）上演終極一戰。

永倫今仗3人得分上雙，蓋帝斯取得全場最高的27分，外加22個籃板交出「超級雙雙」；泰那貢獻16分8籃板5助攻，其中於第4節獨取14分；余理洋亦取得15分，「三巨頭」合轟58分。南華方面，葉耀邦取得全隊最高的21分，安德拉和曾湛元分別有17分19籃板和12分入賬。