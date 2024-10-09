【直播】甲一籃球聯賽揭幕戰晉裕對建龍飛馬

香港男子甲一籃球聯賽今日（9日）於新伊館上演揭幕戰，晚上7時由晉裕對戰建龍飛馬。兩隊在銀牌賽未嘗勝果，今場力爭賽季首勝「開齋」，激戰可期。（on.cc東網、港台電視32周三晚上7時同步直播）

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晉裕上季以第6名完成，惟銀牌賽全華班應戰下先後不敵升班球隊晉龍WTS（57:72）和漢友（50:85）。由南青加盟的蕭俊傑成晉裕得分主力，兩場銀牌賽場均攻入21分，蘇志樂亦平均有17.5分進帳，不過球隊在銀牌賽明顯攻力不足，兩場平均只取53.5分。

晉裕聯賽加入上季外援艾勤，此子中距離準繩，加上身高2米06，保護籃板能力不俗。至於另一新兵、生於香港的33歲美籍控衞伊榮則擁有豐富甲一經驗，上季效力漢友的他亦有力成為球隊得分點。

建龍飛馬上季逃出降班漩渦，聯賽第9名完成，今季球隊捲土重來，吸納經驗之將鍾俊昇，增強內線實力，惟名單仍未見外援蹤影，如以全華班上陣預計會頗為吃力。建龍飛馬於銀牌賽首仗硬撼有外援安德拉坐鎮的南華而慘敗，之後再以67:77不敵康仁福建出局。

效力建龍飛馬第3季的後衞馮嘉豪坦言對晉裕是場硬仗，期望利用年輕球員活力盡力防守，拉近距離。「今季我的目標是要比上季做得更好。銀牌賽我們有太多失誤，聯賽前我們和飛鷹、晉龍和晉裕打友誼賽，希望大家累積經驗，繼續進步。」