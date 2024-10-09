曼城總監宣布退位　傳哥迪奧拿離隊成定局

被視為「曼城王朝」最重要人物嘅總監碧格列斯坦，周三(9日)決定季尾離任，結束12年領導「藍月亮」嘅生涯。呢位西班牙傳奇同領隊哥迪奧拿相識超過30年，報道指碧格列斯坦嘅離開，將係季尾約滿嘅哥迪奧拿離隊最大訊號！尤其曼城依家面對球場外連場官司，哥帥好大機會選擇高峰引退。

歐洲各大媒體報道，碧格列斯坦已決定季尾辭任曼城總監一職，呢位60歲名將同哥迪奧拿關係密切，球員時代喺巴塞隆拿做隊友，一齊贏過1992年歐冠盃冠軍；到佢成為巴塞總監後，08年又提拔哥迪奧拿成為主帥；16年再一次將哥帥挖角至曼城，一齊建立「曼城王朝」，可以話係哥迪奧拿足球生涯嘅最強後盾。

同曼城合約去到明年夏天完結嘅哥迪奧拿，目前仲未有任何續約聲氣，佢上星期回應去留問題亦不置可否：「我可以講乜？嚟到曼城第1日我就愛上呢度，即管睇下之後點樣，會發生嘅事情最後都會發生。」據報曼城已開始物色碧格列斯坦繼任人，現任士砵亭總監維亞拿成為大熱人選。

曼城今季面對連場官司，除即將開審嘅「115條」財務違規指控最受關注，周一(7日)反告英超賽會APT(相關公司交易)嘅官司亦「自稱」勝訴，不過英超賽會都宣布APT條例框架得到判決書支持，意味雙方可能再有進一步法律行動，場外連串是非亦令哥迪奧拿萌生去意。