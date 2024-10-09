孫穎莎亞錦賽打頭陣失分　中港演4強大戰

「鐡人」也累了！世界乒壇「一姐」孫穎莎兩日前剛捧走中國大滿貫冠軍，即轉戰哈薩克爭逐亞洲錦標賽，團體賽打頭陣爆冷不敵北韓選手，最終中國隊頂住壓力以3比1逆轉，休息不足似乎是她們眼前的最大挑戰。

乒乓「一哥」王楚欽在男團以2比3不敵14歲伊朗小將，幸而「將功補過」率男隊以3比1逆轉躋身8強。昨日在最新公布世界排名成為首位積分「破萬」的「一姐」孫穎莎，在亞錦賽女團面對北韓打頭陣，遇上巴黎奧運混雙銀牌得主金琴英，爆冷以1比3落敗，幸而兩位年輕隊員王藝迪及石洵瑤成功搶分，孫穎莎第4場再亮相以3比2力挫北韓的邊松景，驚險率女隊躋身4強，並將面對香港爭逐決賽席位。

這場準決賽將於香港時間今午上演，由於中國隊的8強戰於凌晨才結束，距離準決賽賽程不足12小時，體能是一個挑戰，而對於孫穎莎更是一個考驗，她剛於兩日前結束中國大滿貫，女單奪金、女雙獲亞，周一（7日）飛哈薩克準備亞錦賽，繼而8號出戰女團，隨後她還有女單及女雙賽事。

至於港隊在女團8強戰，杜凱琹、朱成竹及李皓晴以直落3比0淘汰泰國晉級4強。另兩場8強賽果，日本贏新加波3比0，印度爆冷以3比2淘汰南韓，兩隊將爭逐另一決賽席位。