香港隊　女足鬥緬甸決選出爐 　外流兵湛靜雯落選

香港女子足球代表隊將在10月底出戰國際友誼賽，作客兩鬥緬甸，足總周三（9日）公布決選名單，外流兵湛靜雯卻意外落選。另外，初選時曾被顯示新球會為中超陝西志丹的李巧怡，亦已回歸民和公民。

港隊女足會在10月國際賽期作客緬甸，並於23及26日兩度與緬甸國家隊交手，足總是日公布23人決選，當中韋婉婷、吳卓蔚、蘇鎧霖及冼仲意4名外流港將悉數入圍，但另一效力岩手斑馬的湛靜雯卻名落孫山。除此之外，相比9月公布的初選名單，遭到剔除還有李懿茵、曾偲雅、黃曦桐、王曉婷、陳穎晴、石川伽琳和關詠瑜。

值得一提，初選時李巧怡顯示的所屬球會為陝西志丹，但決選出爐後，其球會已改為舊東家民和公民，意味這位前鋒會重返本地賽場。港隊女足將於周五（11日）起，在將軍澳足球訓練中心舉行操練，10月21日出發，經泰國轉機到緬甸出戰友賽。

港隊女足決選名單如下：

門將：吳卓蔚 (岩手斑馬)、梁蔚雅 (傑志)

後衞：朱素君、鍾貝琪 (傑志)、冼仲意 (馬尼拉挖掘者)、王素嫻 (沙田)、 馬澤純、胡彩瑤 (仁足社)、劉雅澄、郭靖雯 (民和公民)

中場：蘇鎧霖 (岩手斑馬)、韋婉婷 (高雄先鋒) 、傅昭文、何玫薇 (傑志)、 陳詠詩 (沙田) 、陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎、曾麗薇 (仁足社)

前鋒：張煒琪、朱寶恩(傑志) 、李巧怡 (民和公民)