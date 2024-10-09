日聯盃4強激戰開波！投注攻略大解構

日聯盃進入最後直路，周三(9日)上演兩場4強首回合大戰，究竟新潟天鵝、川崎前鋒、橫濱水手及名古屋鯨魚，邊隊可以先拔頭籌佔先機？黃昏時間打過就知！

新潟天鵝喺日聯盃4強首回合主場迎戰川崎前鋒，天鵝近期表現急跌，聯賽4連敗，不過可以理解為聯賽冇嘢爭，儲儲埋埋今場盃賽「放大招」都唔奇；川崎前鋒一向踢進攻足球，近3場亦有2場出現大比數，包括上月底大炒天鵝5比1，加上天鵝近5場全開3球或以上，2.5球入球大值得買入。（無綫myTV Super周三晚6時直播）

天鵝上季重返日職，企穩第10位，今季成績保持平穩，近期直落輸4場都仲排14位，睇得出佢哋球員心態等緊聯賽收咧，然後集中火力爭盃賽；天鵝球會歷史上未試過喺頂級賽事奪冠，最佳成績係2015年日聯盃打入4強，換言之今屆再入4強已經追平最佳紀錄，球隊自然想更進一步，殺入決賽創歷史，因此可以忘記佢哋4連敗近績，今場先見真章。

川崎前鋒近兩季聯賽成績下滑，但實力仍在，上季捧走日皇盃，今季聯賽爭標無望，日聯盃係佢哋捧盃希望，當然唔會手軟，今期國際賽佢哋有後防主力高井幸大被日本隊徵召，未能「夫添」之下同天鵝實力拉近，就算之前大炒過天鵝，都難保今場穩勝，既然雙方近期多波入，轉玩入球大啱數。

另一日聯盃4強首回合大戰，橫濱水手主場迎戰名古屋鯨魚，兩隊今季聯賽成績低迷，盃賽成為佢哋奮鬥最大目標。橫濱水手踢盃賽特別醒神，國內兩大盃賽都殺入4強，今仗主場出擊可以秤先，主勝值得捧場。（無綫myTV Super周三晚6時直播）

橫濱水手今季聯賽一敗塗地，不過依家目標相當鮮明，集中火力踢亞冠盃、日聯盃同日皇盃，當中兩個國內盃賽都順風順水，分別打到入4強，所以聯賽4連敗成績未能作準；以橫濱水手實力十足嘅陣容，專攻盃賽會好有保證，主場出擊可以先拔頭籌。

名古屋鯨魚喺聯賽亦冇乜好爭，上輪輸波後3連勝走勢斷纜，作客亦連輸2場。睇番名古屋鯨魚對上4次作客橫濱水手，只係取得1和3負成績，預計橫濱水手可以延續走勢，主Ｗ博得過。

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