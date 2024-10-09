祖高域距1000冠再近一步　中文簽名盡冧主場粉絲

塞爾維亞球王祖高域爭取生涯第100冠再走近一步，周二（8日）在上海大師賽輕鬆擊敗21歲意大利小將哥保利（ Flavio Cobolli），躋身16強，賽後相當識做，在鏡頭前以中文字簽名盡冧主場粉絲。

祖高域這次中國之旅相當精彩，繼早前隨贊助商到北京踏上長城拍攝一連串的宣傳後，轉戰上海參加相隔五年的上海大師賽，一路過關斬將，第3圈僅用63分鐘以6比1、6比2輕取哥保利，生涯大師賽累計406勝89負、勝率82.02%，已超越西班牙傳奇拿度（410勝90負,勝率82%）成為ATP1000級賽事的勝率之王。

擁有24個大滿貫冠軍的祖高域，生涯奪冠99次，距離100冠的里程碑僅差一步，很大機會在上海完成霸業，而這位37球星亦入鄉隨俗，整個比賽都穿上紅色球衣，希望可以「沖起」笑到最後，他早前接受訪問時亦常常用簡單普通話互動，今仗勝利後亦在鏡頭前簽名寫上中文字「德」（內地譯名德約科維奇），難怪深受主場球迷歡迎。

他賽後表示：「每次來到中國我都會用盡全力，過去不論在北京或上海都很成功，這絕對是中國球迷對我的支持及尊重，我的聯繫非常深厚，五年沒有來到中國是很長的時間，我會盡力明年再來。」但他其後補充暫時未安排明年的計劃，亦要視乎身體狀況。