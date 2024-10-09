12支世界勁旅爭逐香港六人板球賽　580蚊睇3日

擁世界TOP2爭逐的香港六人板球賽下月舉行。(相片由公關提供)

「香港六人板球賽」將於11月1至3日假九龍天光道遊樂場舉行，這個比賽獲國際板球理事會(ICC)認可，是板球界的高水準國際級比賽。今屆賽事共吸引12支板球界勁旅參賽，當中包括世界排名第一的印度及第二的澳洲，而港隊亦會以東道主身份出戰。

賽事門票現於快達票熱賣中，單日票價分別為港幣$150、$250、$350，3天套票則為港幣$580。除了有精彩的板球賽事，大會將於活動中加入音樂、美食及娛樂等元素，務求將賽事打造成板球嘉年華，球迷實在不容錯過。

「香港六人板球賽」顧名思義由6位球員出戰，進行6回合賽事。六人板球比賽是板球比賽

中最快的制式，相比傳統板球賽更快速、更刺激。賽制方面，12支球隊先分3組進行分組

賽，每組首兩名球隊將躋身8強。8強賽勝方將晉級盃賽4強，負方將出戰碟賽4強，而分組

賽每組墊底的球隊轉戰碗賽。為期3天的「香港六人板球賽」將會進行29場比賽。

分組如下：

A 組：南非（A1）、新西蘭（A2）、中國香港（A3）

B 組：澳洲（B1）、英格蘭（B2）、尼泊爾（B3）

C 組：印度（C1）、巴基斯坦（C2）、阿聯酋（C3）

D 組：斯里蘭卡（D1）、孟加拉（D2）、阿曼（D3）

中國香港板球總會主席Burji Shroff在啟動禮時表示：「希望這項賽事能夠推動香港板球文化，吸引更多市民關注板球，以及令更多本地青少年參與這項運動。」中國香港板球總會董事 Mr. Anoop Gidwani致辭時指：「今年有12支球隊參加，我們期待所有香港球迷能夠進場支持，而身處世界各地的觀眾可透過電視轉播欣賞這項香港盛事。」

前板球港隊代表謝立康表示：「我在1995年時成為首位參加香港六人板球賽的華裔球員，能夠令當時的印度隊長Mohammed Azharuddin 出局仍然是我最自豪的時刻之一，我希望這些經歷能激勵下一代華人板球運動員。」而現役板球港隊成員呂慶邦表示：「很榮幸能夠成為第二位代表港隊出戰香港六人板球賽的華人球員，我期待可以為港隊取得佳績，並為香港的板球運動作出貢獻。」