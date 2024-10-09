甲一　崇德飛鷹加時險勝晉龍WTS

甲一男籃周三（9日）晚有3場比賽，灣仔伊利沙伯體育館尾場，崇德飛鷹加時以88：86險勝晉龍WTS。

崇德飛鷹在銀牌賽取得2勝2負，暫以銀牌賽班底出戰聯賽，晉龍WTS則在銀牌錄1勝2負，聯賽喜迎身高2米05的外援湯馬士（Joshua Samuel Tomasi）。

今仗飛鷹只得10人「落名」，黃浩賢和林凱光手感不俗，上半場各轟11及10分，中鋒馬港燊第2節亦博得「2＋1」半場取7分。晉龍WTS外援湯馬士首次上陣，此子速度快、機動性強，闖進禁區頗具威脅，半場已攻入18分，惟球隊仍處於磨合階段，其他球員得分較少，落後31：41。

第3節晉龍WTS積極追分，安家仲單節10分，湯馬士博得「and 1」，追至落後4分。崇德飛鷹進攻失靈，奧斯汀闖進禁區不果，陳仲儒轉身上籃得分「止血」，以55：50繼續領先。

決勝節，黃浩賢再演射手本色，包辦球隊此節前7分，助飛鷹拉開10分領先優勢。晉龍WTS則大打快攻，由湯馬士、羅卓熙等衝擊內線，追成62平手，其後再有劉子禮和安家仲先後轟三分球，葉俊鋒籃底上籃，一舉超前至69：62。呂銘彥三分球為飛鷹追至落後1分，兩隊隨即對攻，72：72鬥到加時賽。

崇德飛鷹憑呂銘彥轟「三分彈」，林凱光連取5分，領先至80：75。晉龍WTS由安家仲一夫當關獨取8分至80：80，崇德飛鷹最終頂住壓力以88：86險勝。