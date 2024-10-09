香港東方大勝康仁福建　衞冕首戰旗開得勝

香港男子甲一籃球聯賽周三（9日）另一場尾場，在修頓場館上演，由康仁福建惡鬥上季總冠軍香港東方。最終香港東方有麥洛連、梁嘉顯及梁兆華等5人得分上雙位數下，以96：66大勝，衞冕之旅有好開始。

福建由張偉康和林俊達組成雙槍，歸隊的外援理察士擔正，從香港金牛外借加盟的楊瑞鴻和許烜行先列後備；至於矢志衞冕的香港東方，兩大新兵楊和及梁兆華俱正選出擊。麥洛連首節初段即火力全開，個人獨取9分，加上梁嘉顯接應楊和橫傳，射入3分球，助香港東方以14：4領先。其後登場的楊瑞鴻挺身而出，先射入兩球3分，再打出「2+1」，但東方之後有梁嘉顯造出「3+1」後，首節以34：13領先。

第2節形勢未有改變，福建頭3分鐘僅憑理察士籃下得手成功取分，反觀東方有梁嘉顯搏得「And 1」，加上卜聿揚在籃底連得4分，東方拉開至61：31完半場。

香港東方換邊後繼續控制戰局，楊和、徐遠成、梁嘉顯及梁兆華等接力搶分，助球隊持續擴大差距，而福建的黃律堯和張偉康雖然先後在3分線外建功，但楊和到第4節再助攻麥洛連表演「拆你屋」，而後備入替的小將吳委峻亦有亮眼，先剷籃得手，再射入3分球連取5分，獲得全場球迷掌聲鼓勵，即使卜聿揚末段5犯離場，但無阻香港東方以96：66大破福建，衞冕第1擊旗開得勝。

從香港金牛外借回巢的楊瑞鴻，今場取得全隊第2高的19分，僅次於20分的理察士，他表示經一季全國男子籃球聯賽（NBL）洗禮後，眼界大開：「香港金牛是職業球隊，每場訓練及比賽的計劃都是一絲不苟，加上隊友的質素極高，令我在操練中獲益良多，希望進一步操起狀態後，能夠打得更好。」

福建上季爆冷淘汰南華，獲得聯賽殿軍，可惜新球季首場即遇上大敗，但「阿楊」信心未有動搖：「今季首要目標，必定是保住頭4，而且球隊羅致了林俊達、張偉康及許烜行後，實力有所提升，只是大家磨合需時，導致今場未能發揮應有水準，但我有信心經過幾課操練後愈打愈好。」

至於香港東方主力梁嘉顯，對球隊發揮感到滿意，又指梁兆華及楊和來投後「實力大增」：「他們加盟後令球隊戰力更加完整，加上他們效力南華時，曾與Mensur（教練巴拿莫域）共事，因此不需花太多時間熟習戰術，又能促進隊內良性競爭，令大家更努力爭取上陣時間。」