曼城官司拖落水　阿仙奴、利物浦暫時甩難

曼城同英超賽會嘅APT（相關公司交易）官司，雙方各自號稱獲得勝利，不過呢單案件就拖埋大部份英超球會落水，事關判決書講明，APT條例除咗審核球會相關公司「左手交右手」嘅交易，同時應該審核埋球會股東向球隊「無息貸款」嘅操作，先至達到公平原則，矛頭指向阿仙奴、利物浦等勁旅。

唔少英超球會嘅班主/股東，都會以「無息貸款」方式注資畀球會，好似阿仙奴就獲高安基家族以呢種方式注資2.59億鎊、利物浦就向班主「借」咗1.37億鎊、車路士亦有1.46億鎊，而英超「股東借貸榜」排第1位嘅係愛華頓，一共獲得股東免息借錢4.51億鎊。根據新嘅公平原則，球會應要為呢筆借款支付高昂利息。

不過據英國《每日電訊報》報道，英超賽會確認有關嘅條例修改，預計要幾個星期後先會通過，而將股東貸款納入「盈利及可持續發展條例」計算，只會計修例之後開始嘅貸款，並唔會追溯番之前嘅貸款，意味阿仙奴同利物浦等球會暫時唔需要「找數」。

英超「股東借貸榜」

1 愛華頓 4.51億鎊

2 白禮頓 3.73億鎊

3 阿仙奴 2.59億鎊

4 車路士 1.46億鎊

5 利物浦 1.37億鎊

6 李斯特城 1.32億鎊

7 般尼茅夫 1.15億鎊

8 水晶宮 8,000萬鎊

9 狼隊 6,500萬鎊

10 賓福特 6,100萬鎊

10 諾定咸森林 6,100萬鎊