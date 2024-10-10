卓林普擊敗希堅斯　今年連續14項賽事入8強

英格蘭桌球「世一」卓林普，日前在武漢公開賽16強以局數5比2，輕取造出職業生涯第1,005次1桿過百的蘇格蘭名將希堅斯，今年連續第14項賽事躋身半準決賽，將與淘法東道主球手丁俊暉的域堅連（Chris Wakelin）爭入4強。

作為衞冕冠軍兼坐擁29項排名賽冠軍的卓林普，今場面對「巫師」希堅斯，未算火力全開，全場1桿最高度數，僅第4局打出的74度，但憑藉更穩定發揮，這名桌球「世一」先失1局下連贏4局，在9局5勝的賽制中「叫胡」，希堅斯第6局力挽狂瀾，以1桿126度兼職業生涯第1,005次1桿過百，追回一局，但難阻卓林普以67比0取得第7局，贏局數5比2晉級，近12次與希堅斯對決贏11場，兼創下今年連續14項賽事，至少打入8強的紀錄，狀態大勇。

卓林普賽後大方稱讚希堅斯實力強大，令自己年輕時獲益不少：「我剛出道時已多次與希堅斯交手，當時他的狀態仍贏於巔峰，令我吃下不少苦頭。幸好隨着經驗的累積，我深信自己有能力與一眾高手周旋到底，不斷創出佳績。」

卓林普下場對手為域堅連，這位英格蘭球手16強面對丁俊暉時大爆發，在第2至4局連續轟下1桿128、139及132度，令不少球迷感到震驚，最終更爆冷以局數5比3淘汰「小丁」，殺入8強。