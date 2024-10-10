英華男拔周日學界籃球邀請賽火拚爭冠

首屆「NGU 學界籃球邀請賽 2024」決賽將於周日（13日）下午6時假灣仔修頓場館舉行，由上學年D1九龍區中學學界籃球比賽及全港學界精英籃球比賽之冠、亞軍的拔萃男書院及英華書院進行「冤家」對壘，合演中學校際籃球港九合併首個前哨戰決賽。

適逢港島、九龍中學校際籃球比賽自今學年起合併，賽會於8月初邀請共8支中學學界港九籃球勁旅，分別為英華書院、拔萃男書院、喇沙書院、裘錦秋中學 (葵涌)、寶覺中學、聖若瑟書院、及張振興伉儷書院及東華三院邱金元中學，進行多場小組及淘汰賽，希望為港島、九龍中學校際籃球比賽合併前進行熱身賽，令多位學界籃兒能夠盡展球技，施展渾身解數，為所屬學校打響頭炮。

經過一輪激烈比賽，決賽將由「冤家」拔萃男書院及英華書院再次進行對壘。兩間學校近年多次於不同籃球賽交手，當中英華書院於上學年中學學界籃球比賽以4分之微落敗，由拔萃男書院奪走學界冠軍。而拔萃男書院亦於之後全港學界精英籃球比賽落敗於英華書院。雙方各不相讓互有勝負，將上演復仇之戰，英華今年由上屆MVP蔡浩東領軍帶領一眾後起之秀兄弟軍，對戰坐擁兩名現役甲一球員陳偉邦和梁浚朗的拔萃男書院，匯集多位明日之星，令今次決賽增添不少變數，令人期待。