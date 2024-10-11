「人球」變奇兵！古安杜斯後備上陣1射1傳

周五(11日)凌晨歐國聯A2組，法國即使缺少星級射手基利安麥巴比，但仍然以4比1大勝以色列，古安杜斯成為主角，佢後備上陣12分鐘內，射入1球及1次助攻，表現令人驚喜，呢位昔日阿仙奴「人球」今次真係吐氣揚眉。

由於基沙文早前宣布結束國際賽生涯，加上基利安麥巴比聲稱有傷，拒絕入選，法國主帥迪甘斯今場排出高路梅安尼、尼干古、米高奧利斯、奧士文尼迪比利4人進攻組合，效果不俗，開賽6分鐘就打開紀錄，中場卡馬雲加遠射，以色列門將奧利格拉沙嚴重犯錯，漏咗個波入網。

雖然以色列一度扳平，但法國好快由尼干古射入再次領先，亦係佢首個國家隊入波。換邊後，成為古安杜斯表演時間，佢77分鐘後備上陣，僅過10分鐘就入波，亦係佢相距2年半後再次為法國入波。2分鐘後，古安杜斯策動攻勢，傳畀巴特利巴高拿射成4比1完場。法國贏波之後，以6分排第2位，落後榜首意大利1分。

現年25歲嘅古安杜斯曾於2018至22年效力阿仙奴，當中有唔少時間被外借，其後轉投馬賽，上季被馬賽外借去拉素，上陣46場入3球，最終獲呢支意甲勁旅買斷，加上現時喺國家隊交出表現，事業大翻身。