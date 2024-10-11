李卓耀拍走李詩灃　闖北極羽賽8強

香港羽毛球好手李卓耀，日前在芬蘭舉行的北極羽賽16強，直落兩局21比15及21比18，擊敗4號種子，世界排名第8的中國球手李詩灃，將與世界排名第5的印尼名將基士堤爭入4強。

李卓耀現時的世界排名為第16位，較李詩灃低8位，因此港將賽前不被看好能夠晉級。「卓耀」首局表現慢熱，一度以0比5落後，幸好港將之後展開反擊，打出1段10比4的攻勢反超後，未再交出領先優勢，雖然李卓耀拉開17比13後，曾被李詩灃連追兩分，但他頂住壓力，連贏4分後，以21比15先下一城。

李卓耀次局愈戰愈勇，中段曾拉開至10比5，看似穩操勝劵，但李詩灃沒有放棄，苦苦追趕下終於戰至13比13平手，引起高潮，但李卓耀失去優勢下未有自亂陣腳，連取4分重新控制戰局，縱使李詩灃嘗試力挽狂瀾，可惜為時已晚，港將贏多局21比18後，以局數2：0晉級8強，將與世界排名第5的名將基士堤爭奪4強資格。

至於另一名港隊代表，世界排名第20位的伍家朗，與賽事6號種子，泰國好手維迪辛激戰3局後，以局數1：2（15比21、21比12及10比21）惜負，無緣8強。